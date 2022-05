La CEA proposa una CASS sostenible que no comprometi la competitivitat de les empreses

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha formalitzat aquest matí la seva candidatura per al representant dels treballadors per compte propi al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a les eleccions que se celebraran el 22 de juny.

La candidatura està integrada per Francesc Zamora Puigcercós, com a titular, i Francesc Pallàs Viladomat, com a suplent. Zamora ja ha estat el representant dels empresaris i treballadors per compte propi durant els darrers quatre anys i ara espera poder tornar-hi per defensar els interessos del teixit productiu en un moment complex per a la seguretat social.

“Els reptes als quals la CASS haurà de fer front en els pròxims anys seran especialment intensos”, ha explicat Zamora, “a la ja tradicional demanda de ser molt curosos amb la despesa sanitària, d’aplicar mesures d’estalvi i control i d’apostar per l’eficiència, ara hem de fer front al futur del sistema públic de pensions”.

En aquest sentit, la CEA defensarà – tant a la Comissió Especial del Consell General com al Consell d’Administració de la CASS– una reforma que garanteixi la sostenibilitat del sistema a llarg termini, que contempli les tres branques necessàries – pensió pública, pla de pensió d’empresa i estalvi privat – i que s’apliqui de la manera menys lesiva possible per a l’economia productiva.

“Totes les mesures que s’implementin han de tenir present que la sostenibilitat del model de seguretat social s’ha d’aconseguir tot preservant la competitivitat de les empreses”, ha explicat el candidat suplent, Francesc Pallàs.

La candidatura de Zamora i Pallàs és una candidatura equilibrada, que combina un perfil empresarial provinent d’un sector industrial i un altre provinent del sector de serveis. Ambdós tenen una llarga trajectòria al sector privat, així com al món associatiu i a les institucions i compten amb el suport i l’aval de tots els sectors econòmics que conformen la Confederació.

La CEA ha presentat un centenar de signatures, més del doble dels necessaris per a validar la candidatura de treballadors per compte propi.

La de la CEA és l’única candidatura que s’ha presentat per representar el col·lectiu d’empresaris al Consell d’Administració de la CASS. Per representar el col·lectiu de pensionistes també només s’ha rebut una candidatura. Ara bé, segons ha informat la parapública en un comunicat, hi ha fins a 10 candidatures entre els assalariats.

El Consell d’Administració de la CASS es reunirà el proper 16 de maig per verificar que les candidatures reuneixen els requisits previstos per la Llei de la Seguretat Social i es faran públiques totes les candidatures acceptades. Del 13 de juny al 21 de juny es podrà votar per dipòsit, i el 22 de juny serà el dia de les eleccions.