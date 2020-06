La CEA prepara la tornada a la normalitat amb el lliurament dels premis CEA el 17 de setembre

El nom dels guardonats amb els premis CEA se sabrà el 17 de setembre a Andorra la Vella, en una cerimònia que comptarà amb les mesures oportunes de seguretat per a tots els assistents.

El sopar de gala i lliurament de guardons s’havia de celebrar inicialment el 19 de març, però es va posposar a causa de la crisi del coronavirus, d’acord amb les normes aprovades per l’executiu.

Amb aquesta cerimònia, prevista pel 17 de setembre, es vol reprendre l’activitat social de la patronal, que no ha deixat de treballat les darreres setmanes a favor de l’empresariat per tal d’aportar el suport necessari per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Des de la patronal, agraeixen la comprensió de les persones afectades en el seu moment per l’ajornament i continuen endavant perquè la celebració dels premis respongui a les expectatives de tots els patrocinadors, guardonats i participants.