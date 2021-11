La CEA obre les portes als adolescents en motiu del dia Mundial de la Infància

Més informació de les sortides professionals relacionades amb el turisme a l’escola, la millora del transport públic, més facilitats pels treballadors per accedir als habitatges de lloguer i una taxa turística lineal són algunes de les propostes que dos joves del país han fet a la Junta Directiva de la CEA en el marc d’una iniciativa amb vocació de continuïtat que vol acostar el món de l’empresa als estudiants del país.

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) s’ha sumat així als actes que impulsa l’UNICEF en motiu del Dia Mundial de la Infància amb una junta oberta als joves, destinada a compartir l’actualitat empresarial amb les futures generacions i escoltar les seves propostes.

Dos alumnes de Batxillerat de l’Escola Andorrana han participat aquest dijous en una trobada en què han pogut conèixer i aportar les seves idees en relació a diversos temes d’actualitat amb el president de la patronal i alguns dels membres de la junta directiva de l’entitat.

Martina Damian i Àlex Marijuan, de 16 anys, han arribat a la CEA acompanyats de la seva professora d’Economia, Itxaso Sans, i de la Coordinadora de PAS/CAS, Pilar Rabassa.

Allà conjuntament amb altres membres de la junta directiva han tractat diversos temes de l’actualitat empresarial al país, com ara la problemàtica de la manca de personal, el repte de la sostenibilitat i la dependència de les infraestructures viàries.

A més de veure amb bons ulls que les empreses siguin transparents i responsables, els joves creuen que és bo que les empreses hagin de rendir comptes de la petjada mediambiental dels seus productes i serveis.

Per reduït que sigui l’impacte de la petjada de carboni a les empreses, els joves creuen que cal donar facilitats perquè sigui més còmode ser sostenible que contaminar, i com diu l’Àlex Marijuan, si no són capaços de fer-ho pel planeta, que ho facin per la seva empresa.

A més han proposat pujar el preu de la benzina, fer carrils segregats pels autobusos, ampliar la flota, millorar les freqüències del transport públic i limitar la circulació dels vehicles més contaminants en determinades franges horàries.

La iniciativa ha estat molt ben valorada per les dues parts i la voluntat és poder establir en el futur noves vies de col·laboració entre l’escola i la CEA.

El director de la CEA, Iago Andreu, s’ha mostrat molt satisfet en finalitzar la trobada en veure que moltes de les propostes dels joves són compartides en essència per la patronal.

Aquesta proposta és fruit de la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la CEA i ha estat impulsada en col·laboració amb l’UNICEF.