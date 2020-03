“Malgrat ser una peça cabdal de l’economia del país, els autònoms són un dels col·lectius més vulnerables en aquest moment, ja que la majoria deixarà de facturar mentre duri aquesta situació, i s’enfrontarà a fortes tensions de tresoreria”, destaca en un comunicat la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). Actualment hi ha més 7.200 persones que consten en règim d’autònomes a la CASS, “una situació que les converteix en empresàries i assalariades al mateix temps, i amb les

casuístiques d’uns i altres”.

“El Govern –de moment- està injectant diners a les empreses perquè mantinguin els salaris, perquè es considera que l’empresari té més coixí per parar el cop i el treballador no pot perdre els seus ingressos. Però l’autònom, especialment l’autònom pur, ni té coixí ni se li manté el salari. Se li injecten diners, però amb això no n’hi ha prou”, s’assegura en el comunicat.

En aquest sentit, i més enllà de les mesures genèriques amb les quals s’està treballant des de l’executiu, la CEA proposa una prestació per als autònoms que els garanteixi uns ingressos mínims. Es tractaria d’una renda setmanal, d’uns 300 euros, mentre durés l’aturada general, que permetés fer front a les despeses bàsiques, i que correspondria aproximadament al 60% del salari mitjà de 2.111 euros, recorden des de la CEA.

Demanar un crèdit tou a una entitat financera amb l’aval de govern “és una solució provisional, però no farà més que ajornar el fons del problema, ja que tot allò que no s’ha facturat , ja no es recuperarà”, afirma la nota de premsa. Malgrat tot, des de la CEA Micro es valoren positivament les mesures de la llei òmnibus,

tot recordant que moltes d’elles, com ara la flexibilització dels lloguers, la condonació de les cotitzacions a la CASS, així com l’ajornament i les rebaixes d’impostos, ja van ser proposades per la CEA en els primers estadis de la crisi.

“La CEA Micro exhorta als responsables polítics a continuar treballant amb el mateix esperit d’unitat per preveure nous escenaris i noves mesures a mig termini si la situació s’allarga tal i com indiquen les previsions”, conclou la nota de premsa.