El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s’ha reunit d’urgència aquest dijous amb Gerard Cadena, president de la CEA, i membres del sector privat per abordar tot un seguit de propostes per tal de prevenir futures conseqüències que pugui tenir el brot de coronavirus en l’economia del país i en la salut dels ciutadans. Gallardo ha assenyalat que ara per ara “ens trobem en un nivell entre zero i un, la qual cosa es tradueix en el fet que Andorra es troba en un moment de perill relativament baix”. Tot i això, ha demanat “prudència”, ja que en qualsevol moment pot canviar la situació.

Durant la reunió, el titular de la cartera ha fet arribar als representants empresarials una guia d’actuació acordada entre el seu ministeri i el de Salut per aplicar a les empreses, que inclou recomanacions de com actuar. Entre elles, hi ha mesures d’higiene bàsiques, informatives, i organitzatives per a les diferents fases que pot tenir la situació. També es recomana a les empreses, en la mesura que sigui possible, el teletreball.

Les propostes que els empresaris han entregat al ministre estan dividides en tres blocs.

En un primer bloc, la CEA proposa que es doni la baixa per accident laboral als empleats que pateixin el coronavirus, així com a tots aquells que hagin d’estar en quarantena, de manera que es cobri des del primer dia el 100% del salari. D’altra banda, també assenyalen que l’empresa pugui donar la meitat de les vacances en cas de declarar-se la situació d’emergència i la totalitat dels dies recuperables que es puguin avançar fins a un any.

En el cas de tancament de les escoles, si els infants tenen dues persones que s’ocupen d’ells, es proposa prioritzar que es quedi a la residència familiar la persona que pugui fer teletreball, i en el cas que cap de les dues tingui aquesta opció, la CEA proposa que sigui una responsabilitat compartida al 50%. A banda, i pel que fa al sector hoteler, Cadena, en representació de la CEA, indica en les propostes que els hotels redueixin temporalment algun dels seus serveis, sense que aquest fet afecti la categoria hotelera. Finalment, en l’últim punt del primer bloc, la patronal creu que “si la crisi va més enllà”, s’hauria d’establir un pla de crèdits tous per a empreses que travessin dificultats financeres.

En un segon bloc, la CEA ha recollit totes les mesures i protocols que haurien d’implementar les empreses per prevenir el contagi. En aquest cas, es recull “la necessitat de fomentar el teletreball en la mesura del possible”. Pel que fa a la higiene, es proposa augmentar la neteja de les zones comunes, així com distribuir dispensadors de gel desinfectant amb base alcohòlica a tots els comerços, restaurants, hotels i locals públics. En cas de contagi, la CEA proposa la necessitat de garantir que només s’haurà d’enviar en quarantena la part de la plantilla d’aquell torn on s’hagi produït el contagi.

Per la seva banda, la Cambra de Comerç, Indústria i Treball (CCIS) ha expressat el seu suport a les mesures proposades pel GOvern i ha manifestat que “la prevenció és una responsabilitat individual però també empresarial per a poder contenir la situació. Tots tenim una responsabilitat social envers el problema i podem contribuir a que no s’agreugi”.

En aquest sentit, des de la CCIS s’ha afirmat que “aquesta situació sanitària malauradament ja està causant perjudicis en l’activitat econòmica del teixit empresarial” i ha apel·lat “al seny i a la responsabilitat col·lectiva i individual sense caure en l’alarmisme social per tal d’evitar una major incidència econòmica”.

En declaracions als mitjans, Gallardo s’ha referit també al possible tancament de les pistes d’esquí per prevenir contagis. En aquest sentit, el ministre ha explicat que després d’haver-se reunit amb els representants del sector, “s’ha manifestat que el risc de contagi a la neu és pràcticament nul per diferents condicions”, referint-se en aquest cas a la roba dels esquiadors i altres elements que fan que el contagi “sigui molt més difícil”. També ha assegurat que el subministrament d’aliments als supermercats “no s’ha vist afectat“.

