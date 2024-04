La CEA assegura que per a l’estiu encara falta un 25% de personal

Oficina del Servei d’immigració. Foto: Arxiu

Les empreses encara necessiten una quarta part de la plantilla per a la campanya d’estiu. Així ho assenyalen des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), que calcula que amb la quota de 390 treballadors que ja s’ha esgotat s’ha pogut cobrir tan sols el 70% de les vacants.

La mesura ha permès regularitzar un nombre significatiu de persones que es volien quedar després d’haver fet la temporada d’hivern. Malgrat això, Iago Andreu ha assegurat que s’han quedat curts amb els 390 permisos de Govern i que també hi ha un nombre important de persones que haurà de marxar. Un exemple d’aquests casos són els treballadors argentins.

I és que una vuitantena d’ells no han pogut accedir a la quota general. Principalment, s’ha tractat de persones que no han tingut la documentació a temps i que no han pogut accedir a la quota excepcional.

Malgrat això, des d’Argentinos en Andorra estan satisfets perquè molts argentins s’hi han pogut acollir, gràcies a la previsió amb la qual han tingut la informació. En aquest sentit, el president, Marcelo Ponce, destaca que la comunicació amb el Govern ha millorat molt els darrers temps.

Més de mil argentins han marxat del país després d’haver fet la temporada d’hivern. La majoria ha retornat a l’Argentina, mentre que altres s’han traslladat a Espanya, Itàlia o Portugal. La quantitat d’argentins que voldrien venir a fer l’estiu a Andorra és molt menor que a l’hivern.