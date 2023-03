La CCIS tanca el 2022 donant resposta a diferents eixos estratègics com dinamitzar el sector turístic i l’encaix d’Andorra a la UE

Seu de la Cambra de Comerç. Foto ANA Economia

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha celebrat avui dimecres el ple, on es fa el balanç de les accions realitzades durant l’any i que serveix també per a acordar i definir les línies estratègies a seguir en l’exercici en curs. El 2022 ha estat un any en què l’activitat econòmica ha recuperat el ritme després de la pandèmia i on també ha calgut donar resposta a diferents qüestions d’interès general.

(I) Focus de l’activitat en els reptes de país

Durant l’any passat, un dels principals objectius de la Cambra com a òrgan consultiu ha estat l’encaix d’Andorra a la UE i com afectarà a les empreses del país el resultat de les negociacions. Per a aconseguir aquest objectiu, la Cambra ha contractat un assessor per a fer un seguiment exhaustiu d’aquestes negociacions i ha establert un punt fix d’informació per als empresaris sobre l’acord d’associació.

Seguint amb els eixos estratègics, des de mitjans de l’any passat i fins ben entrat el 2023, durant més de vuit mesos, s’ha coordinat un grup de treball que aplega el sector turístic privat amb la finalitat de treballar per a la competitivitat del propi sector. S’han organitzat diferents reunions amb 14 associacions i empreses que han donat com a resultat una reflexió estratègica envers l’evolució de l’actual model de turisme d’Andorra.

Per altra banda, una de les grans iniciatives de la Cambra durant l’exercici 2022 ha estat la posada en marxa del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE). Aquest servei assessora sobre quin és el mètode ADR més adient en cada cas. És a dir, quins són els procediments alternatius de resolució de conflictes, en què un tercer, professional, imparcial i neutral, ajuda les parts a resoldre una situació.

Pel que fa a la digitalització de les empreses, en aquest repte la Cambra hi té un doble paper. Per una banda, gràcies a la seva participació en el Programa de Transformació Digital d’Empreses, que organitzen conjuntament amb Andorra Digital i Andorra Business, l’objectiu és incentivar i acompanyar a les empreses andorranes a que posin en marxa un procés de transformació digital que permeti millorar els procediments interns, siguin més eficients i guanyin agilitat a l’hora d’oferir els seus serveis.

D’altra banda, a partir de diverses formacions que ofereix la Cambra es reforça aquesta voluntat d’oferir eines a les empreses per a transformar-se digitalment a través de cursos online o presencials.





(II) Nous serveis per a les empreses

Durant el 2022 també s’han posat en funcionament nous serveis adreçats a revitalitzar el teixit empresarial i donar resposta a determinades necessitats actuals per a incrementar la dinamització econòmica i fer costat a les empreses del país. En concret, s’ha treballat aquest objectiu des de diferents programes:

S’han desenvolupat plans de dinamització del comerç pels comuns d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. La Cambra avalua sobre el terreny com es poden reconvertir i revitalitzar algunes zones comercialment.

Es manté un servei d’assessorament continuat a les empreses del país per a resoldre dubtes a l’hora de crear una empresa, temes fiscals o comptable. També s’informa a empreses foranes quan es volen radicar al país.





(III) Projectes per a les noves generacions

Amb l’objectiu de connectar els estudiants i les empreses la Cambra ha creat una nova plataforma que permet als joves estudiants d’Andorra trobar feina temporal per a fer una primera presa de contacte amb l’empresa.

Impuls Jove es va crear conjuntament amb Andorra Recerca + Innovació durant el 2022 i la Cambra en fa un bon balanç. Ha tingut una bona rebuda en el mercat laboral i ja compta amb 262 joves estudiants inscrits, 38 empreses registrades i 62 ofertes de treball. D’aquestes ofertes ja s’ha fet match en diferents posicions laborals, que representen un bon indicador de funcionament, aconseguint així, el propòsit de donar l’oportunitat als joves d’entrar al mercat laboral i també una oportunitat per a les empreses d’incloure talent en els seus projectes.





(IV) Més activitat i representativitat internacional: enfortir el rol de la Cambra a l’exterior

Durant el 2022 la Cambra ha reforçat les relacions internacionals, la participació i la col·laboració amb altres entitats foranes amb l’objectiu d’establir sinergies i oportunitats per a les empreses del país que volen internacionalitzar el seu negoci, intercanviar experiències i, alhora, ser un canal obert perquè flueixin noves dinàmiques de relació i treball entre entitats similars o homòlogues.

En aquest sentit, cal mencionar la missió comercial andorrana a Dubai que es va organitzar del 25 al 29 de gener tot aprofitant la participació d’Andorra a l’Exposició Universal 2020. Va ser organitzada per la Cambra i Andorra Business, amb la col·laboració i participació de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA).

La missió va aconseguir aplegar una quarantena d’empresaris andorrans que van tenir l’oportunitat de viure una agenda comercial i institucional amb les associacions i empreses de Dubai.

A més, s’han mantingut diferents reunions i trobades amb les Cambres de Comerç de França i la participació a AICO, la xarxa de cambres més gran de Llatinoamèrica.

S’han seguit treballat en el projecte CCI PirineusMed II (POCTEFA) per a enfortir i fomentar les relacions entre les cambres de comerç que formen part de l’àrea transfronterera d’Andorra, Espanya i França.

I, per últim, assenyalar l’adhesió de la Cambra a Eurochambres, un organisme que recull les experiències de les empreses europees per tal d’elaborar un informe sobre quines són les inquietuds i expectatives del sector empresarial entre altres qüestions.





Altres dades destacades sobre l’activitat de la Cambra

Quant a formació, al llarg del 2022 es van oferir un total de 120 formacions i hi van assistir un total de 614 persones, un 33% més que l’any anterior. Un 43% de les formacions van realitzar-se de forma presencial mentre que un 57% van ser online.

Pel que respecta a la gestió de serveis administratius, l’activitat de la Cambra durant el 2022 va créixer respecte l’any anterior. Un fet, que constata l’acceleració de l’activitat econòmica. Així, es van incrementar les tramitacions en carnets ATA (110) i també les consultes a la duana (170) i l’expedició de certificats (89).

Una altra de les àrees d’actuació de la Cambra és l’elaboració i publicació d’estudis i enquestes que permeten proporcionar una informació objectiva a les empreses del país i alhora realitzar una anàlisi sobre l’activitat econòmica, entre les que destaquen l’informe econòmic anual i les enquestes de conjuntura semestrals, així com, conjuntament amb l’Associació de Dones d’Andorra, la creació del manual d’igualtat a les empreses, i amb Andorra Business, una nova edició de l’Andorra en xifres.

En conclusió, la Cambra ha centrat la seva activitat en estar al costat de les empreses posant el focus en els reptes del País, i formulant la seva estratègia en la recuperació de l’activitat econòmica i el creixement.