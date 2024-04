La CCIS lidera una visita a Barcelona Comerç per a conèixer noves propostes comercials i intercanviar experiències

La delegació andorrana en visita comercial a Barcelona (CCIS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra ( CCIS) va realitzar aquest dijous una visita a Barcelona Comerç amb la voluntat de recollir noves propostes comercials i de restauració, i comerços de proximitat de la zona del Raval que permetin inspirar als comuns i a les associacions de comerciants del país per a impulsar el sector.

La delegació andorrana, encapçalada per la Cambra amb el seu president, Josep Maria Mas i la seva directora, Sol Rossell, ha comptat també amb la participació d’unes 20 persones amb la presència d’alguns cònsols majors, menors, consellers de turisme i comerç i tècnics de dinamització comercial de les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana, Sant Julià de Lòria i Canillo. A més també, de representants de diferents associacions de comerciants del país.

La benvinguda a la ciutat comtal va anar a càrrec del president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, acompanyat del director del MACBA, Eduard Vicente, la directora de Comerç de la Cambra de Comerç de Barcelona, Laura López, el director de Barcelona Comerç i responsable de Vitrines Europe, Alfons Barti i Josep Xurigué, director tècnic del projecte de Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat.

La visita és el resultat d’una invitació per part de Barcelona Comerç que tenia com a objectiu intercanviar experiències entre els professionals andorrans amb els responsables de les associacions i entitats que participen en la promoció del comerç de proximitat del districte del Raval.

El president de la Cambra, Josep Maria Mas, va destacar que “el comerç a Andorra és un sector estratègic i és important per a nosaltres compartir diferents punts de vista i compartir, aprendre i analitzar experiències per a enriquir el sector comercial del país”.

La Cambra i Barcelona Comerç ja col·laboren des de fa anys en diferents projectes que s’emmarquen en l’Euoregió dels Pirineus. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, va remarcar la voluntat d’afrontar nous reptes i donar un paper destacat a les petites i microempreses que són les que fan possible el comerç de proximitat.

En aquest sentit, la directora de Comerç de la Cambra de Comerç de Barcelona, Laura López, ha exposat que “els reptes no els podem resoldre de manera individual i s’han de buscar aliances i sumar”.





Comerç, cultura i gastronomia: experiències per a encarar els nous reptes del comerç

La jornada de treball es va centrar en exposar les accions, els reptes i resultats que s’han obtingut per exemple en la promoció cultural de la zona i sobretot, en com el MACBA s’ha convertit en promotor d’un clúster cultural i un punt d’atracció de visitants.

La delegació andorrana va aprofitar la jornada per a fer un retail tour pels principals carrers de Ciutat Vella que envolten el MACBA i també va visitar el mercat de la Boqueria que en els últims anys s’ha convertit en un autèntic pol d’atracció de turistes per l’àmplia oferta gastronòmica.

Per a posar punt i final a la visita, els responsables del districte de Ciutat Vella, van exposar les línies estratègiques que motiven a l’organisme a implementar estratègies de reordenació urbanística per a convertir de nou la Rambla en el centre neuràlgic del districte. Un dels aspectes que van destacar els experts barcelonins és que cal que hi hagi una coordinació i transversalitat entre les diferents entitats públiques, privades i la ciutadania. Un punt de partida que per part de la delegació andorrana també considera imprescindible per a posar en marxa accions que dinamitzin el sector comercial andorrà.