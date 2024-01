La CCIS i el Carnet Jove impulsen la formació dels joves amb un programa de beques

Presentació de la formació per a joves amb un programa de beques (Carnet Jove Andorra)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i l’Associació Carnet Jove Andorra han signat un acord per a oferir i facilitar l’accés de les persones joves a formacions de qualitat i per a desenvolupar les seves habilitats professionals. Aquest acord ofereix a les persones usuàries del Carnet Jove, d’edats entre 18 i 30 anys, la possibilitat de sol·licitar una beca que cobreix el 80% del cost de la formació.

L’acord, dotat amb un pressupost de 6.000 euros per a aquest 2024, obre la porta a més de 30 joves per a beneficiar-se d’una beca al llarg de l’any.





Tramitació de la sol·licitud en línia

Per a sol·licitar una de les beques, les persones usuàries del Carnet Jove, en les seves dues modalitats: Carnet Jove Clàssic i Carnet Jove 16PUNT30, han d’emplenar un formulari accessible en línia al lloc web https://www.carnetjove.ad/bequescambra. Les beques estan subjectes a disponibilitat i s’ofereixen per a formacions determinades. El nombre de beques disponibles per trimestre és limitat, per la qual cosa s’encoratja els joves interessats a presentar les seves sol·licituds al més aviat possible.

Un cop enviada i acceptada la sol·licitud de beca, els sol·licitants rebran una confirmació per correu electrònic. Tot seguit, hauran de formalitzar la beca abonant, en línia, el 20% de l’import corresponent a la formació seleccionada.

Per a obtenir més informació sobre les beques, així com per a inscriure’s al programa, les persones interessades han de visitar el lloc web https://www.carnetjove.ad/bequescambra.





Aposta per la formació dels joves

La Cambra ofereix anualment més de 100 formacions presencials i en línia en diverses àrees relacionades amb el comerç, la indústria i els serveis. Amb aquest nou programa de beques els joves podran d’adquirir coneixements i competències essencials per a l’entrada al món laboral o per a millorar la seva experiència professional.

A través d’aquest programa de beques, es busca fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament professional dels joves d’Andorra, i brindar-los accés a formacions de qualitat, tot incentivant la seva participació en el sector comercial i empresarial del país.

Es tracta d’una oportunitat única perquè els joves desenvolupin les seves competències i s’endinsin en el mercat laboral amb una formació de primera classe.