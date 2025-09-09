“La caza. Irati”

Títol: La caza. Irati
Durada: 50 minust
Gènere: Suspens
Direcció: Rafa Montesinos (El Inmortal) y Javier Pulido (La Promesa)
Escrita: Agustín Martínez, Luis Moya i Isa Sánchez
Intèrprets: Megan Montaner, Félix Gómez, Silvia Alonso
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Movistar +

Sinopsi:

A la selva d’Irati, Navarra, un equip de la UCO investiga la troballa del cadàver d’una dona en un petit llogaret. El tinent Ernesto Selva, desil·lusionat i pensant a deixar el Cos, treballa sota la jove inspectora Gloria Mencía.

La incorporació de Sara Campos, psicòloga criminal, serà vital per a fer front a una sèrie d’assassinats i desaparicions que suggereixen la presència d’un assassí en sèrie ocult entre les llegendes del bosc.



