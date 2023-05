“La Catalunya de Jules Ainaud (1871 – 1872)”, de Jep Martí i Carlos Teixidor

Coberta del llibre “La Catalunya de Jules Ainaud (1871 – 1872)”

Títol: La Catalunya de Jules Ainaud (1871 – 1872)

Autor/a: Jep Martí Baiget i Carlos Teixidor Cadenas

Pàgines: 208

Editorial: Fundació MAPFRE

L’exposició La Catalunya de Jules Ainaud (1871-1872) s’acompanya d’un catàleg on es reprodueix una gran part de les imatges fotogràfiques que Jules Ainaud va prendre a Catalunya entre l’agost del 1871 i el juliol del 1872 per encàrrec de la casa J. Laurent de Madrid. El fet que Ainaud treballés per a la casa J. Laurent va relegar el nom a l’anonimat.

Aquesta publicació té com a finalitat donar a conèixer la seva obra i posar el seu nom a l’alçada que es mereix dins la història de la fotografia del segle XIX a Espanya. Incorpora, a més a més, un assaig a càrrec del comissari del projecte, Jep Martí Baiget, i un altre de Carlos Teixidor Cadenas, conservador de fotografia a la Fototeca de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya. El catàleg està disponible en català i en castellà.





Font: lacasadellibro