La catalana que va seduir DiCaprio s’expandeix

D’esquerra a dreta, els impulsors de SolarMente, Charles Deknudt i Wouter Draijer. Foto: Cedida

“Soc un guiri i he creat una empresa a Barcelona sense parlar ni català ni castellà, sense diners i sense experiència; i a sobre, he convençut DiCaprio amb el meu projecte. Tothom que s’ho proposi pot emprendre”. Wouter Draijer és la viva imatge de la felicitat. L’enginyer holandès i cofundador de SolarMente acull VIA Empresa a la seva nova seu, a l’Hospitalet de Llobregat, i amb un somriure igual de radiant que el Sol, el seu millor aliat en el projecte que va emprendre fa prop de cinc anys a la capital catalana.

Es tracta, a més, de l’alegria del sector de les renovables: mentre Holaluz i SolarProfit, els grans exponents a l’estat espanyol, s’encallen, Draijer celebra i gaudeix “el millor moment” de SolarMente: “No parem de créixer”.

SolarMente ha acabat el 2024 amb més de 3.000 clients i una facturació de 7,3 milions d’euros





Uns orígens a la covid, amb “molt de temps, una oficina sense finestres, un ordinador i connexió wifi”

L’origen de SolarMente es remunta al 2018, quan el seu fundador, el ja mencionat Draijer, va cursar un màster d’emprenedoria i consultoria a la UPF Barcelona School of Management. L’enginyer holandès va quedar sorprès en veure la pobra adopció de plaques solars i vehicles elèctrics a Catalunya i, després d’un seguit d’experiències emprenedores arreu del continent europeu, va decidir impulsar SolarMente, la cleantech catalana que elimina les barreres cap a l’energia solar: “És el projecte de la meva vida”, assegura Draijer.

“Tot va començar durant la covid-19, amb molt de temps, una oficina sense finestres, un ordinador i connexió wifi. Res més”, explica el fundador de SolarMente. Amb aquests recursos, Draijer ha estat capaç de desenvolupar una plataforma destinada a la gestió, instal·lació i venda d’energia solar. I no hi ha res més en aquest món que fascini a l’holandès: “Tenim una font d’energia que hem d’aprofitar. Aquesta permet als seus usuaris, mitjançant plaques solars, estalviar diners, augmentar el valor del seu habitatge i millorar la salut del planeta”, assegura a VIA Empresa. “Venem màquines de produir diners, i sense fer una gran inversió inicial”, exclama.





SolarMente i el model de subscripció: un Netflix de l’energia solar

En aquest sentit, SolarMente trenca la gran barrera que representa la instal·lació de les plaques solars per a molts habitatges: la gran inversió inicial. “Quan vaig començar amb SolarMente era impossible vendre plaques solars. La gent no sabia com funcionava la instal·lació, si s’havia de mantenir, i la despesa inicial de 10.000 o 20.000 euros necessària no era benvinguda”, comenta Draijer, qui d’aquesta manera justifica el “canvi de model” de l’empresa: “Ara oferim un model de subscripció i, de fet, el 95% de les nostres instal·lacions són finançades, permetent que l’usuari estalviï des del primer dia. La gent ha de tenir plaques solars; altrament, estan perdent diners”, assegura.

Draijer: “La gent ha de tenir plaques solars; altrament, estan perdent diners”





Leonardo DiCaprio, inversor, soci i ambaixador de SolarMente

I és que, precisament, aquest és un dels missatges que trasllada al món l’inversor, soci i ambaixador de SolarMente més popular: Leonardo DiCaprio. La firma va incorporar l’actor i activista ambiental estatunidenc durant les etapes inicials del projecte, malgrat que no es va anunciar fins a la primavera d’aquest any. “En crear el nostre programari, vam voler parlar directament amb DiCaprio perquè sabíem que estava interessat a invertir en tecnologies netes. Vam anar a Hollywood perquè el volia conèixer, té un paper fonamental a l’ONU i era la persona ideal a qui presentar-li aquest projecte. Ràpidament vam tancar un acord”, explica Draijer.





Xifres verdes davant un panorama fosc

L’enginyer holandès, després de traslladar-se a Barcelona Activa, passar pel Poblenou i acabar establint-se a l’Hospitalet de Llobregat, arran de la recent adquisició d’Eltex, experta en instal·lació de plaques solars, aprofita aquest dolç moment per a valorar les positives xifres que està assolint: ha acabat el 2024 amb un equip de 84 professionals, més de 3.000 clients i una facturació de 7,3 milions d’euros, i espera tancar el 2025 amb uns 12 milions. “Hem aconseguit facturar un milió d’euros cada mes”, explica. “I ho hem assolit amb uns clients més que feliços. Comptem amb més de 1.100 ressenyes i una valoració de 4,9 sobre 5 per part dels nostres clients. És increïble”, afegeix.

Draijer: “L’èxit de les renovables es basa, en gran part, en les subvencions i l’estabilitat política

Així i tot, Draijer celebra el moment més àlgid de la firma sent plenament conscient de la realitat del sector i el seu paper en la societat: “Encara falten moltíssimes plaques solars, bateries i cotxes elèctrics a Espanya. Malgrat que la població està començant a veure els seus beneficis, encara hi ha una gran part que no vol invertir, que no veu aquest sistema com una inversió rendible i que prefereix comptar amb estalvis directes”, comenta. A més, reconeix que el context actual és poc favorable per al món de les energies renovables: “L’èxit de les renovables es basa, en gran part, en les subvencions i l’estabilitat política; i, quant al primer punt, ens en falten moltes, i quant al segon, estem vivint un moment de gran inestabilitat geopolítica que provoca que moltíssima gent no vulgui invertir”.

El context actual, però, no deixa de ser un repte més per a Draijer. “He superat tota mena de reptes en un país diferent del meu, sense parlar el seu idioma, i he impulsat SolarMente mentre estudiava i feia la meva tesi a les nits”, comenta, i afegeix que “sí que hi ha temps. Si vols aconseguir quelcom, sempre pots treure temps d’on sigui, però has d’estar realment convençut, compromès i enamorat del teu projecte”.





Per David Lombrana. Via Empresa