La CASS tanca el 2021 amb un augment del 0,6% del nombre d’assalariats

El Consell d’Administració de la CASS ha aprovat aquest dimarts la memòria de l’any 2021, en la que destaca l’augment del 0,6% del nombre d’assalariats malgrat la disminució de la mitjana mensual d’un 0,7%. Així, al mes de desembre constaven 44.634 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 12,2% més de les que hi havia registrades el desembre de 2020.

En major mesura augmenta el nombre de cotitzants per compte propi, que el mes de desembre eren 7.335, un 8,1% més dels que constaven registrats el desembre de 2020.

El nombre d’assegurats indirectes se situava en 17.036 persones.

El nombre de pensionistes a càrrec de la Branca General va disminuir un 2,7% en relació al 2020, amb 2.657 pensionistes el desembre: 2.323 pensionistes d’invalidesa, 333 pensionistes d’orfenesa i 1 pensió de reversió d’ascendents.

A la Branca Jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2020 ha estat del 4,5%, s’han registrat 15.005 pensionistes el desembre: 13.350 pensionistes de jubilació i 10 capitals de jubilació; 3.301 pensionistes de viduïtat de les quals 79 temporals.

La taxa de dependència per al mes de desembre era de 3,33 assegurats actius per cada pensionista de la Branca Jubilació; un 6,7% superior al desembre de 2020.

Branca general

A la branca general han augmentat un 0,7% els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte al 2020. El total d’ingressos per aquest concepte ha estat de 121,9 milions d’euros. El total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) ha estat de 12,8 milions d’euros.

Pel que fa a les despeses de prestacions de la branca general, aquestes augmenten un 5% respecte al 2020. Les despeses de prestacions sanitàries sumen 109,8 milions d’euros, és a dir +14,3% respecte al 2020, mentre que les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) s’han situat en 66,6 milions d’euros, és a dir -7,4% respecte al 2020.

Branca jubilació

Els ingressos per cotitzacions de la branca jubilació augmenten un 1,3% respecte al 2020. El total d’ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi sumen 137,6 milions d’euros i el total d’ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) se situa en 4,6 milions d’euros.

S’hi han de sumar les transferències de Govern per finançar pensions no contributives, que han estat de 5,7 milions d’euros.

Les despeses de prestacions de la branca jubilació han augmentat un 7,9% respecte al 2020. Les despeses de les pensions contributives han estat de 116,1 milions d’euros, és a dir +7,6% respecte al 2020, i les despeses de pensions no contributives han sumat 5,7 milions d’euros, és a dir +13% respecte al 2020.