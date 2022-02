La CASS modifica els percentatges de reemborsament per hospitalitzacions i despeses de maternitat

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha comunicat aquest divendres als seus afiliats que la llei del pressupost per a l’exercici 2022 ha modificat els seus articles 139bis i 142 de la llei referent a la participació de la persona beneficiària i al reemborsament en cas de maternitat.

D’aquesta manera, a comptar des d’aquest 15 de febrer, els percentatges de reemborsament de la seguretat social pels actes sanitaris sense seguir la via que s’estableix com a preferent, passa a ser del 33% de les tarifes de responsabilitat. En concret, ho serà pels actes hospitalaris no urgents i pels actes sanitaris derivats de la maternitat.