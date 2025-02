La CASS finançarà el medicament d’alta complexitat per al tractament crònic de pacients amb trastorns del cicle de la urea

Medicaments en una farmàcia (freepik)

Els medicaments amb fenilbutirat de glicerol i fenilbutirat de sodi passaran a tenir el 100% del finançament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Així ho ha aprovat el Govern amb la modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d’alta complexitat, incloent-hi aquests nous medicaments indicats per al tractament crònic de pacients amb trastorns del cicle de la urea.

En concret, està indicat com a tractament per als pacients que no es poden tractar només amb restricció de les proteïnes alimentàries i/o suplementació d’aminoàcids. El cost total del tractament oscil·la entre els 21.009 i els 29.045 euros, segons el tipus de fenilbutirat que es prescriu. Els trastorns del cicle de la urea són malalties hereditàries rares.