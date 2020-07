La CASS creu que cal definir normes i protocols per a establir les visites telemàtiques

A partir de la segona quinzena del mes de març, moment en el que es van prendre les primeres mesures normatives i sanitàries, per a protegir a la població del contagi del virus COVID-19, el Ministeri de Salut, el Col·legi Oficial de Metges i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) van arribar a un acord per a que durant el període d’emergència sanitària es permetessin i abonessin les visites no presencials, tant per primaristes, pediatres, especialistes i psiquiatres.

Segons la CASS s’extreuen les següents conclusions en aquest període:

– Durant els 5 primeres mesos de 2020 s’han fet un total de 9% menys de visites.

– Les visites dels metges generalistes han crescut un 14% i les d’especialistes han baixat un 29,8%.

– Les visites no presencials s’han concentrat en l’atenció primària.

Des de la CASS es valora que una eventual implantació definitiva de visites telemàtiques, necessita prèviament establir els protocols i normes de funcionament que garanteixin l’ús adequat i eficient d’aquesta nova forma de treballar.