La CASS cobrirà la medicació amb cannabidiol per a les crisis epilèptiques greus

Façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

A partir d’aquest dijous, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) cobrirà la medicació amb cannabidiol per a les crisis epilèptiques greus. Les condicions per al finançament d’aquest medicament s’estableixen en el decret publicat al BOPA, entre les quals hi ha la de la valoració de l’eficàcia del tractament cada sis mesos.

La CASS, a més, busca nou defensor de l’afiliat, després de la renúncia de Judith Silvestre. El Consell d’Administració de l’organisme el nomenarà per contractació directa, segons publica el digital AndorraDifusió.