La caspa: per què apareix i com es poden combatre els brots durant la tardor

Quan parlem de problemes en el cabell a molta gent li pot venir al cap una preocupació comuna: la caspa. Un patiment que, a part de ser molest visualment per a qui la pateix, pot provocar picors intenses en el cuir cabellut i provocar ferides a conseqüència de rascar-se. Per això, t’expliquem per què surt la caspa i com podem combatre-la.

La caspa, coneguda científicament com a pityriasis capitis, es tracta de la descamació excessiva del cuir cabellut. Això provoca que petites restes de pell seca de color blanquinós es desprenguin i quedin escampades pel cabell, espatlles o roba.

S’ha de tenir en compte que l’epidermis de la zona es renova com la resta del nostre cos, aproximadament cada 28 dies. Aquest procés de renovació pot augmentar en determinades persones i provocar la temuda caspa. Si les cèl·lules en creixement es formen massa ràpid, les de la capa superior no se separen les unes de les altres i es mantenen unides. Quan s’agrupen centenars d’elles, es tornen visibles en el cuir cabellut com a escates.

També la pot desencadenar el desequilibri en el microbioma del cuir cabellut. El microbioma de la pell juga un paper molt important determinant la salut de la zona capil·lar, ja que es tracta de la suma de tots els microorganismes, entre els quals s’inclouen els bacteris, els virus i els fongs, que habiten al cap i la resta del cos. El més rellevant és recordar que un cuir cabellut sa és la millor base per a un cabell sa. Per tenir un cabell sense caspa, cal trobar un equilibri en els microbiomes.

