La Casamanya Extrem estrena un nou recorregut per als infants

La vertical race Casamanya Extrem arribarà a la setena edició el pròxim 19 de juny, organitzada per Estripagecs Mountain Events amb la col·laboració del club de muntanya No Límits i el suport del Comú d’Ordino.

Entre les principals novetats de la cursa de muntanya que es disputarà en tres modalitats, Casamanya Extrem (5 km de distància 1.440 m D+ amb sortida des del Carrer Major), Casamanya Clàssic (3,5 km de distància i 760 m D+) Mini Extrem, on destaca el nou recorregut per als infants que faran el recorregut de la Clàssic amb 2,4 km de distància i 400mD+.

Les categories infantils, fora de competició, formaran part d’un seguiment per a la iniciació a les curses verticals a càrrec del club No Límits. Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes al web www.casamanyaextrem.com on es pot trobar tota la informació necessària.

La Casamanya Extrem forma part del circuit Copa Multisegur Assegurances de Curses de Muntanya d’Andorra. La FAM utilitza els resultats d’aquesta cursa per fer les seleccions nacionals, i aquest any per anar al mundial que tindrà lloc a Arinsal el mes de juliol.

Com a novetat, s’ha obtingut una puntuació de 145 punts ITRA per a tots els finishers i es mantenen converses per formar part de la Copa Catalana de Curses Verticals. Alguns dels corredors que han participat en la vertical que porta el nom de l’emblemàtic pic són Laura Orgué, Agustí Roc o Nil Cardona.