La casa pairal d’Andorra la Vella reobre aquest dijous, i el casal Calones dilluns

La casa pairal d’Andorra la Vella, situada a la plaça del Poble, reobre demà dijous a les 15 hores, després de 9 mesos de tancament a causa de les restriccions derivades de la COVID-19. L’espai de lleure de la gent gran estarà en funcionament de dilluns a diumenge entre les 10 i les 13 hores i de les 15 a les 19.30 hores, recuperant així l’horari habitual. En la mateixa línia, el proper dilluns, 12 d’abril, també reprèn l’activitat el casal Calones, el menjador social de la gent gran situat al Centre històric.

Els dos espais funcionaran seguint de manera estricta els protocols que ha establert el Govern per evitar contagis. Així doncs, només hi podran accedir les persones grans que ja hagin estat vacunades enfront la COVID-19 i que hagi transcorregut un mínim de 21 dies des de la primera dosi, o que hagin passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos o disposin d’un resultat de serologia positiu dels darrers tres mesos. El personal que hi treballa, de la seva banda, mentre no completi el procés de vacunació, es cribrarà de manera diària.

A més, a l’hora de dinar, en el cas del Calones, es limitarà l’aforament a quatre comensals per taula i s’establiran dos torns amb un màxim de 28 persones per torn.