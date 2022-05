La Casa dels guardes reviurà els primers anys de FHASA per celebrar el Dia internacional dels museus

“FHASA, la llum de la seva llar” és el títol de l’obra que representaran les Il·luminades aquest dissabte a les 19.45 hores. L’obra està emmarcada en les activitats programades pel Dia internacional dels museus, que se celebra oficialment uns dies abans, el 18 de maig. Cristina Pericas, Iris Orriols i Anna Mangot traslladaran l’audiència als anys trenta, l’època de disseny i construcció de la Central hidroelèctrica, a través de l’humor i la complicitat.

L’obra es representarà a la Casa dels guardes del Camí hidroelèctric d’Engolasters, l’epicentre de la primera infraestructura de producció energètica del país, totalment renovable i en ple funcionament avui en dia, generant aproximadament el 80% de tota l’electricitat produïda a Andorra.

De la mà del personatge de la Rosa, que busca inversors per construir salts d’aigua que generin electricitat suficient per vendre-la i poder modernitzar el país, qui s’animi a celebrar la festa cultural que suposa aquesta cita anual, coneixerà com van ser aquells anys trenta al Principat.

La Lluïsa i la Carmeta, les dones de dos treballadors de FHASA, seran les altres dues companyes de la Rosa. A través d’elles i els seus acudits, i també de les inquietuds i reivindicacions de l’època, tota la família pot gaudir d’una vetllada original en un entorn amb molta història.

La cita és el dissabte 21 de maig i l’assistència és gratuïta, però s’ha de reservar amb antelació enviant un correu electrònic a fedacultura@feda.ad o trucant al 739111.