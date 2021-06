Títol: La casa de Mango Street

Escriptor/a: CISNEROS, Sandra

Editorial: L’Altra Tribu

Edat: a partir de 15 anys

Hi ha obres que envelleixen bé amb el pas del temps. Escrita el 1984, La casa de Mango Street és un exemple magnífic de novel·la inspiradora per al lector d’avui en dia. L’edició que n’ha fet L’Altra Tribu té el valor afegit de tenir una presentació formal atractiva, en què la portada, les guardes i les imatges interiors formen part de l’escenari de les vivències que s’hi expliquen.

Un dels elements cabdals del llibre és la introducció, en què l’autora explica la gènesi del llibre. Ens situem en un barri hispà de Chicago, on l’Esperanza, d’origen mexicà, va a viure amb la seva família. La casa de Mango Street, tot i ser atrotinada, passarà a formar part per sempre més del seu imaginari.

Barrejant elements autobiogràfics i experiències de la seva infantesa, Sandra Cisneros construeix a partir de capítols molt breus un mosaic d’històries que, sense seguir un fil únic, mostren la vida intensa, imperfecta i emotiva dels veïns del barri. Enmig de totes les històries de vida, hi plana l’aprenentatge de l’Esperanza, darrere de la qual hi veiem la figura de la mateixa Cisneros. La seva és la lluita per fugir del destí que li ha estat adjudicat per la família, i sobretot per una societat en què imperen el patriarcat i la violència com a codi de supervivència.

Les experiències del seu voltant li fan prendre consciència de la necessitat de canviar l’ordre de les coses, i emprèn un camí sense retorn per ser mestressa de la seva vida com a dona lliure i com a escriptora. Això sí, sense perdre mai de vista quins són els seus orígens i el compromís amb la seva gent.

Celebrem, doncs, amb entusiasme la reedició d’aquesta història universal, escrita amb un llenguatge senzill, poètic i, per damunt de tot, commovedor.

Per Enric Codina. Clijcat / Faristol