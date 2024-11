La carretera dels Cortals d’Anyós, oberta al trànsit des de les 19 hores d’aquest dimecres

Al mig del grup, el ministre Raul Ferré, amb els tècnics, a la carretera del Cortals d’Anyós, aquest dimecres (Comú de la Massana)

Com acaba d’informar el Ministeri del Territori, la carretera d’accés als Cortals d’Anyós queda oberta al trànsit aquesta tarda de dimecres, aproximadament cap a les 19 hores. El Ministeri ha aplicat mesures per a agilitzar les obres tant com ha estat possible, de tal manera que en lloc de les tres setmanes previstes s’ha pogut acabar en deu dies. Els treballs han consistit en la consolidació del terreny per a poder obrir un carril per a vehicles lleugers (menys de 3,5 tones) i permetre accedir a les urbanitzacions, establint el pas altern amb semàfors, amb tota seguretat per als usuaris.

El Comú de la Massana es va posar en contacte amb el Govern en el moment que es va detectar l’aparició de noves esquerdes, per a gestionar plegats la situació i trobar una solució el més ràpid possible. El dilluns 4 de novembre, es va decidir el tancament de la carretera per a garantir la seguretat de les persones i el mateix dia ja van començar les obres de construcció d’una pantalla de micropilots per a reforçar el terreny i consolidar un carril.

Durant aquests dies, el Comú ha habilitat un aparcament provisional davant de la urbanització del Bosquet, que es mantindrà fins aquest dijous al matí, quan es trauran les tanques protectores del recorregut entre el pàrquing i la rampa d’accés als Cortals i es restablirà el doble sentit a la carretera secundària.