La carretera de Comallemple es destinarà al ciclisme durant els caps de setmana

Doble novetat a la parròquia de la Massana: d’una banda, a partir d’aquest dissabte s’obrirà al públic el telecabina d’Arinsal, una petició del teixit empresarial del quart; d’altra banda, el mateix dia es tancarà la carretera de Comallemple, per a destinar-la a ús ciclista, des de les 8 a les 12 h.

El projecte començarà a caminar aquest dissabte, 23 de juliol, amb una sortida de bicicleta de carretera. Des del 23 de juliol fins al 4 de setembre, durant els caps de setmana, els ciclistes tindran una via segura per a poder fer els entrenaments.

L’accés a l’estació quedarà garantit amb el telecabina d’Arinsal, que serà gratuït per a tothom. La idea d’obrir el giny va ser dels hotelers d’Arinsal i Erts. “Ens van fer la demanda perquè consideren que és un bon atractiu turístic per als seus clients i ens va semblar una proposta excel·lent que, a més, ens quadra amb el projecte de tancar la carretera per a destinar-la a ús ciclista els caps de setmana”, explica el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà.

El cost global de mantenir obert el giny fins al setembre serà de 12.000 euros, que seran assumits pel Comú de la Massana. “L’accés serà gratuït perquè volem continuar amb la dinamització del poble d’Arinsal”, afirma Garrallà.

El conseller també remarca la importància de destinar la carretera al ciclisme, l’activitat estrella de l’estiu a la Massana. “Ens hem situat com a capdavanters en el sector de la bicicleta de muntanya, però també volem incidir en la bicicleta de carretera, oferint una via segura per a la pràctica del ciclisme, amb tots els ingredients de la carretera de Comallemple, tant pel que fa a l’alçada com a l’atractiu dels paisatges”, afirma Garrallà.

La sortida ciclista d’aquest dissabte, serà a les 9.30 h, des del Prat Gran i estarà guiada per Xary Rodríguez i la inscripció és gratuïta.