La caravana publicitària de ‘La Vuelta’ s’aturarà a la Seu d’Urgell

Aquest proper dijous, 28 d’agost, coincidint amb la sisena etapa de La Vuleta’25 que es disputa entre Olot i Pal (Principat d’Andorra), la caravana publicitària de la ronda ciclista espanyola s’aturarà a la Seu d’Urgell per a mostrar la festa i l’espectacle que precedeix el pas dels ciclistes pel municipi urgellenc.
En concret, la caravana publicitària arribarà a la Seu d’Urgell, segons les previsions de l’organització, sobre les 14:00 hores d’aquest dijous i s’instal·larà a l’avinguda del Valira entre el carrer Comtat d’Urgell i la plaça Bisbes Prínceps. Allà, i durant una mitja hora, els diferents patrocinadors de la cursa oferiran, de manera gratuïta, música, animació i obsequis a tothom que s’acosti a gaudir de la festa i l’espectacle previ al pas de la cursa.
Pel que fa al pas de la cursa pròpiament dita, està previst que els corredors passin per la carretera N-260 i la N-145, camí d’Andorra, a partir de les 16:00 aproximadament.
Cal recordar que divendres, 29 d’agost, la Vuelta tornarà a circular pel municipi de la Seu, en la disputa de la setena etapa que s’inicia a Andorra la Vella i acaba a Cerler.