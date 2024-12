La cara de la violència de gènere

Roser Rodríguez Jerez

La violència no és només física sinó que en moltes ocasions és una violència emocional o psicològica, una forma de maltractament que es manifesta amb crits, insults, amenaces, prohibicions, intimidació, indiferència, ignorància, abandó afectiu, gelosia patològica, humiliacions, desqualificacions, xantatges, manipulació i coacció.

L’eliminació de la violència contra la dona és un dels reptes més grans i imperiosos dels nostres temps. Tothom té la responsabilitat d’actuar davant la violència. Cal un canvi cultural en què tots participem: governs i societat. Tots i cadascun de nosaltres tenim el deure de recolzar i mantenir un entorn polític i social en què no es toleri la violència en contra de les dones i les nenes, en què els amics, els familiars, els veïns, els homes i les dones intervinguin per a impedir que els autors dels actes de violència quedin impunes.

Mentre persisteixi la desigualtat i el maltractament a les dones, no es podrà tirar endavant. La lluita per a fer valer els drets fonamentals de les dones a tot el món, la lluita per a aconseguir la seva plena igualtat i inclusió en la vida política, econòmica, social i cultural del país que vingui a posar fi a la violència i acabi amb la impunitat, ha de ser la lluita de tothom.

La violència contra les dones no només té greus efectes en la família i la llar, sinó que, per exemple, també afecta el sector empresarial. Tant els homes com les dones han de condemnar i no ser còmplices de situacions de violència de gènere. Hem de ser guardians de les víctimes.

No m’agradaria res més que pertànyer a una societat que està disposada a canviar, i ho està fent tot per a tenir una veritable cultura de respecte i d’oportunitats per a les dones en un entorn lliure de violència.

Hi ha moltes maneres de lluitar contra la violència envers les dones i les nenes, no importa en quin sector treballis. Inicia, integra, innova. Fes que passi.