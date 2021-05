La capital mantindrà les dues places d’accés a Riberaygua i Travesseres des de l’avinguda Meritxell

El Comú d’Andorra la Vella i Andorra Telecom tanquen un conveni segons el qual l’operadora cedeix l’ús a la parròquia dels espais adjacents a les futures oficines, tant a l’avinguda Meritxell com a la confluència dels carrers Riberaygua, de la Borda i Sant Salvador. En contrapartida, el Comú cedeix a la companyia l’ús del subsòl per construir-hi un equipament cultural.

Andorra la Vella mantindrà la plaça pública a l’avinguda Meritxell 112, amb la confluència amb l’avinguda Riberaygua, durant com a mínim els propers 20 anys. Així ho estableix el conveni signat entre el Comú d’Andorra la Vella i Andorra Telecom i que avui ha aprovat el Consell de Comú, segons el qual l’operadora cedeix a la parròquia l’ús de la parcel·la perquè esdevingui un espai públic. La parròquia també mantindrà com a plaça pública l’espai posterior de la parcel·la, situada als carrers Bonaventura Riberaygua i de la Borda segons s’estableix al conveni. La plaça de l’avinguda Meritxell tindrà una superfície superior als 1.000 m2, mentre que la superfície total de la plaça mestre Joan Roure en tindrà gairebé 1.800.

L’acord, a més, fixa que el Comú cedeix a Andorra Telecom part del subsòl de la parcel·la on l’operadora de telefonia té previst construir la seva seu social. L’objectiu és destinar el subsòl de l’edifici a un espai públic d’exposicions avantguardista des d’un punt de vista tecnològic i digital.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha manifestat la satisfacció per haver tancat un acord que permet mantenir aquests espais públics cèntrics d’interès turístic i molt freqüentats pels ciutadans de la parròquia i del país. Alhora, Conxita Marsol ha subratllat que es potenciarà aquesta entrada principal a Riberaygua i Travesseres, un barri que es dinamitzarà amb la implantació de nou de les oficines d’Andorra Telecom, que reben cada any unes 100.000 visites i en les quals hi haurà desenes de treballadors.

D’altra banda, el Consell de Comú d’avui també ha aprovat, entre d’altres qüestions destacades, una transferència de crèdit de 620.000 euros per poder dur a terme les obres de construcció del Centre d’Art d’Andorra. El Comú assumirà el projecte d’edificació de l’equipament, que gestionarà el Govern. El futur espai d’exposicions tindrà uns 350 metres quadrats i un sol espai diàfan i s’aixecarà a les dependències que fins fa uns mesos acollia el Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella i, anteriorment, la Casa Pairal.