La cantautora Rosa León naixia fa 73 anys

Un 4 de setembre de 1951, ara fa tot just 73 anys, naixia Rosa León, a la capital d’Espanya, a Madrid. És una coneguda cantautora. Va gravar el seu primer elapé el 1973, contenint diversos temes de Luis Eduardo Aute, que serà el seu gran referent compositor i al qual versionarà al llarg dels anys als seus discos.

Cap a finals dels anys vuitanta del segle passat, va començar a gravar alguns discos adreçats al públic infantil. Des dels anys noranta, els seus enregistraments s’han espaiat molt en el temps i les seves aparicions en públic no sovintegen massa, per no dir pràcticament gens.

Font: EfeEme.com