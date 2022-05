La candidatura dels Campionats del Món Andorra 2027 i FEDA signen un acord d’intencions en sostenibilitat

La cura pel medi ambient, el foment de la sostenibilitat i la protecció de l’entorn són conceptes indissociables de la candidatura dels Campionats del Món Andorra 2027 i eixos estratègics de FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra). Si la Federació Internacional d’Esquí (FIS) atorga aquest mes de maig al Principat la celebració de la competició d’esquí alpí, aquests seran sense cap dubte tres segments bàsics de l’esdeveniment. Així queda plasmat tant en el Pla director de sostenibilitat i de protecció del medi ambient de la candidatura Andorra 2027, com en l’acord d’intencions amb FEDA, presentats aquest dilluns a les instal·lacions de la parapública, que esdevé un ferm aliat en l’impuls d’accions de sostenibilitat de la candidatura.

Ambdós documents són una clara mostra del compromís de la candidatura Andorra 2027 amb l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social. Per tal de contribuir a aquest equilibri, el pla director s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides i l’acord d’intencions amb FEDA inclou accions dirigides a minimitzar l’impacte sobre el medi ambient i contribuir al benestar social.

D’aquesta manera, els Campionats del Món Andorra 2027 contemplen un seguit d’accions eco responsables abans, durant i posteriorment als dies de la competició. Unes accions que en cap cas es contemplen des de la temporalitat, sinó que volen deixar un llegat que faci evolucionar l’Andorra actual cap a un model sostenible a llarg termini. A més, es farà fent partícips, tant a la ciutadania com a empreses del territori pirinenc.

Accions sostenibles i compromeses amb el medi ambient

Entre aquestes accions s’hi troben, per exemple, garantir l’ús d’energia elèctrica certificada d’origen renovable a tot Andorra durant la celebració dels Campionats; la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics en l’àmbit vinculat amb la competició; la promoció de l’aplicació Mou_T_B de FEDA per enviar missatges sobre sostenibilitat i informació sobre elements de mobilitat sostenible; o la compensació de les emissions de CO₂ que es generin, a través d’un projecte interpirinenc en què puguin participar empreses de la regió.

Aquests són alguns dels punts que contempla l’acord d’intencions signat entre la candidatura i FEDA, els quals se sumen a d’altres que cerquen els mateixos objectius sostenibles i responsables, com són la instal·lació de plaques fotovoltaiques a totes aquelles cobertes d’edificis que compleixin amb les especificacions tècniques requerides, o el foment de la regla de les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Aquest darrer punt s’aconseguirà, per exemple, amb la reducció dels plàstics d’un sol ús mitjançant la instal·lació d’una xarxa de fonts d’aigua per abastir a tota l’organització i públic, o l’extensió de l’ús de materials biodegradables en tots aquells elements susceptibles de convertir-se en residus.

Pel que fa a l’àmbit de la promoció de la mobilitat sostenible, es preveu la utilització de llançadores elèctriques o híbrides per fer d’enllaç en els trajectes entre els hotels i la zona de competició.

Durant la presentació dels dos documents, el director general de la candidatura Andorra 2027 i de Grandvalira ENSISA, David Hidalgo, ha defensat que un dels objectius prioritaris dels Mundials 2027 és “la reducció dels impactes ambientals negatius, a la vegada que augmentar els impactes socials positius”. En aquest sentit, “FEDA és un actor clau com a entitat pública productora, importadora, distribuïdora i comercialitzadora d’energia”. Per tant, gràcies a l’acord d’intencions segellat es converteix en un “company immillorable en el camí fins a poder assolir i celebrar els Campionats del Món així com, en clau nacional, en el procés de transició energètica i de mobilitat sostenible”.

Hidalgo també ha explicat que ja s’han aprofitat les Finals de la Copa d’Europa 2022 així com es farà a les Finals de la Copa del Món del pròxim any per posar a prova algunes de les accions que contempla l’acord.

A l’acte, que ha tingut lloc a les instal·lacions de Forces Elèctriques d’Andorra, hi ha estat present la directora general adjunta de FEDA, Imma Jiménez. Jiménez ha afirmat el paper impulsor de FEDA en transició energètica i sostenibilitat, motiu pel qual la parapública se suma a l’organització de l’esdeveniment, tot celebrant l’aposta de la candidatura i el país en aquests àmbits. “Que comptin amb nosaltres com un aliat ens enorgulleix”, ha manifestat. La directora general adjunta també ha destacat el “missatge al món” que representa aquesta aposta, que demostra que es poden celebrar grans esdeveniments amb energia 100% neta i incorporant la perspectiva de la sostenibilitat.