La campanya de vacunació contra la grip estacional s’iniciarà el 18 d’octubre

El Govern informa que la campanya de vacunació anual contra la grip estacional s’iniciarà el 18 d’octubre. Tot i que es recomana que la vacuna s’administri durant les primeres setmanes, sobretot a la gent gran, la campanya s’allarga fins a final d’any. L’objectiu d’aquesta campanya és disminuir la morbimortalitat en els grups de risc. Enguany s’han adquirit 9.000 dosis –l’any passat van administrar-se’n 8.601, més de la meitat d’aquestes a majors de 65 anys–.

Precisament, per tal de rebre l’administració de la vacuna, els majors de 65 anys han de demanar hora al Centre d’Atenció Primària i no fa falta que duguin cap prescripció. La resta de persones considerades de risc poden demanar la recepta al seu metge referent i aquest ho farà constar a la història clínica compartida, perquè no sigui necessari haver de recollir cap paper. Un cop demanada la recepta, el procediment és el mateix: demanar hora al CAP per tal de ser vacunat.

Finalment, les persones que no formen cap d’un grup de risc però volen rebre la vacuna, han de posar-se en contacte amb el seu metge referent i adquirir la dosi a la farmàcia com s’ha fet anteriorment. Com és habitual, als qui treballen, viuen o estan ingressats a una residència o a l’Hospital la vacuna se’ls administrarà allí mateix. A més, les autoritats sanitàries organitzaran una operativa específica per administrar la vacuna als treballadors de serveis comunitaris essencials i als interns i treballadors del Centre Penitenciari.

La vacuna és gratuïta per als grups d’alt risc de patir complicacions relacionades amb la grip. Enguany s’ha afegit a les casuístiques habituals el fet d’haver requerit ingrés hospitalari per la COVID-19. Des del ministeri de Salut també s’indica que la vacuna es pot rebre sense respectar cap interval de temps respecte a l’administració del vaccí contra la COVID-19.

Els grups considerats de risc són: Persones de més de 65 anys (es considera un grup prioritari especialment donada la situació actual de la COVID); Persones en residències sociosanitàries o institucionalitzades; Persones amb malalties que poden empitjorar a causa de la grip (s’hi inclouen les persones que han requerit ingrés hospitalari per la COVID-19); Dones embarassades; Persones que poden transmetre la malaltia a individus d’alt risc; Treballadors de serveis comunitaris essencials; Interns i treballadors del centre penitenciari; Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o salvatges i porcs.