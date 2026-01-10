La campanya de RTVA permet recaptar 1.561 joguines per a infants de famílies vulnerables

La campanya de recollida de joguines per a famílies vulnerables al Principat d’Andorra, en favor de Càritas i gestionada per Radio Televisió d’Andorra (RTVA) ha permès, enguany, repartir 1.561 joguines entre 147 infants d’arreu del país, segons que ha informat Càritas. La iniciativa ha tornat a posar l’accent en les experiències compartides com a obsequi: entrades per a activitats com cinema, futbol, bàsquet, Naturland, Caldea, el Palau de Gel, Splash i 360º extrem, amb l’objectiu de fomentar els vincles familiars durant les festes de Nadal.
La campanya ha estat possible gràcies a l’acció desinteressada de 34 voluntaris, joves i mestres provinents de diverses escoles del Principat, que han col·laborat en la classificació, preparació i distribució dels regals. A més, la campanya ha comptat amb el suport d’una àmplia xarxa de col·laboradors, incloent institucions públiques, empreses, entitats esportives i culturals i particulars.
Càritas agraeix la solidaritat mostrada, que ha fet possible que la il·lusió dels Reis Mags arribés a tots els infants del país.