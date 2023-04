La campanya de l’IRPF 2022 preveu unes 21.500 declaracions que ingressaran 21,5 milions d’euros

El ministre de Finances en funcions i portaveu, Cèsar Marquina (SFGA)

El ministre de Finances i Portaveu en funcions, Cèsar Marquina, ha informat aquest dimecres que la campanya de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’exercici 2022 va començar l’1 d’abril i s’allargarà fins al 2 d’octubre d’enguany. Així, els obligats tributaris poden consultar, acceptar o modificar les propostes de liquidació emeses pel Departament de Tributs i de Fronteres a través de la Seu Electrònica del Govern d’Andorra.

Marquina ha avançat que s’espera que facin la declaració unes 21.500 persones, de les quals 19.000 mitjançant la Seu Electrònica. El Departament de Tributs i de Fronteres ha emès un total de 48.452 propostes de liquidació, de les quals 33.298 són de resultat zero, 11.554 tenen resultat a pagar i 3.600 resultat a retornar. S’estima que els ingressos resultants d’aquesta campanya siguin de 21,5 milions d’euros.

El Departament de Tributs i de Fronteres posa a disposició dels contribuents els mitjans necessaris per a ajudar-los en el compliment de les seves obligacions tributàries. En concret, les persones poden demanar cita prèvia per a obtenir informació de caràcter tributari i assistència en l’emplenament de la declaració, i traslladar els seus dubtes telefònicament o per correu electrònic. A més, es pot consultar tota la informació necessària corresponent a l’impost en l’apartat d’IRPF de la Seu Electrònica.

Com a novetat d’aquesta campanya, els obligats tributaris de l’IRPF que declaren rendes d’activitats econòmiques i han de dipositar els comptes anuals, podran complir amb l’obligació informant tots els models comptables en el mateix tràmit de la declaració de l’impost.

D’altra banda, donant continuïtat a la millora de l’àmbit telemàtic iniciat per l’Administració l’any 2019, s’ha habilitat a la Seu Electrònica la presentació dels formularis corresponents a les autoliquidacions de retencions i ingressos a compte de l’IRPF (310 i 340), al pagament a compte de l’IS (810) i fraccionat de l’IRPF (320), i les declaracions de retenció i ingrés a compte de l’IRNR (710) i de liquidació de les rendes obtingudes a Andorra per no-residents fiscals (700).