La campanya de donació de sang del col·legi Sant Ermengol es tanca amb 218 participants

Campanya de donació de sang al col·legi Sant Ermengol. Foto: Dona Secret

La campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana, en col·laboració amb el col·legi Sant Ermengol, ha conclòs amb un total, 218 persones, de les quals s’han efectuat 197 donacions efectives. A més, s’han incorporat 47 nous donants, xifra que representa el 22% del total de participants.

Pel que fa al perfil dels donants, el 56% han estat homes (121) i el 44% dones (95). Les franges d’edat més representatives han estat les de 35 a 44 anys (59 donants) i 45 a 54 anys (61 donants), seguits dels de 25 a 34 anys (40), 55 a 64 anys (36), 18 a 24 anys (12) i majors de 64 (8).

Quant als grups sanguinis, el més comú ha estat l’A positiu, amb 70 donants, seguit per l’O positiu (49), O negatiu (20), A negatiu (15), B positiu (6), AB positiu (5), B negatiu (3) i AB negatiu (1).

Des de la Creu Roja Andorrana s’ha expressat una gran satisfacció pels resultats obtinguts, especialment tenint en compte que es tracta de la primera edició d’aquesta col·laboració. Les campanyes realitzades en entorns escolars es consideren una eina fonamental per a fomentar els valors de solidaritat i compromís social entre els més joves. Tal com destacava Joan Saurí, secretari general de l’entitat, “és un moment fonamental per a impartir a aquesta joventut els valors de solidaritat i humanitat i que siguin conscients de la importància de la campanya, perquè per cada donació es poden salvar tres vides”.

La campanya ha tingut també un important valor educatiu, ja que han estat els mateixos alumnes del centre els qui n’han liderat l’organització. Durant mesos, han treballat a classe el sistema circulatori per a comprendre millor el funcionament del cos humà i la importància de la donació de sang, dins del projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS).

Per primera vegada, la campanya també ha comptat amb una parada informativa sobre la donació de còrnia, una nova iniciativa sanitària que el Govern vol consolidar aquest any.

Des de la Creu Roja Andorrana s’ha volgut expressar un agraïment sincer a totes les persones donants, al col·legi Sant Ermengol, al seu alumnat i docents, i a tots els col·laboradors que han fet possible aquest èxit tan remarcable.

La propera campanya de donació de sang tindrà lloc del 16 al 18 de setembre a la Universitat d’Andorra (UdA).