La campanya d’arrodoniment solidari de SETAP 365 porta recollits més de 4.000 euros

La campanya d’arrodoniment solidari que duen a terme Grandvalira, Soldeu – El Tarter i Pal Arinsal (SETAP365) ja ha recollit més de 4.000 euros des que es va iniciar a principis de temporada. Això ha estat possible gràcies a més de 4.500 donacions de clients que, amb l’arrodoniment dels seus pagaments en targeta als serveis de l’estació, estan contribuint a una bona causa.
En aquesta ocasió tots els fons recaptats es destinaran a Càritas Andorra per al seu projecte de reforç escolar, que busca garantir que infants i joves en situació de vulnerabilitat tinguin accés a recursos educatius i de lleure que els permetin desenvolupar-se plenament i trencar així el cercle de la pobresa en què viuen. La campanya es manté activa i busca arribar a l’objectiu de recaptació de 6.000 euros.