La Caminada contra el Càncer 2022 preveu exhaurir les 1.500 samarretes posades a la venda

A tancament de la jornada comercial d’aquest dijous s’havien venut 1.065 samarretes de les 1.340 posades a la venda, la qual cosa fa preveure que entre avui divendres i dissabte s’exhauriran. Enguany se n’han produït 1.500, la xifra més alta en els nou anys d’història de la Caminada contra el Càncer (les 160 que van de 1.500 a 1.340 són les que es reserven per als serveis de circulació d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, la Creu Roja Andorrana, el voluntariat del Govern, els col·laboradors i la mateixa organització.

Els ressagats podran comprar les últimes samarretes a l’estand d’Assandca a la Fira d’Andorra la Vella durant tot el cap de setmana i, si en queden, diumenge mateix abans de la sortida de la Caminada a la Plaça del Poble, on hi haurà carpes d’informació, de venda de marxandatge d’Assandca i d’avituallament. Estaran situades davant de l’aparcament Vinyes.

Dissabte, en el prepartit amb el Càceres, el Bàsquet Club Andorra farà una crida per a animar la gent a participar a la Caminada l’endemà. La cita és a les 11 del matí de diumenge. Exceptuant la sortida i l’arribada, el recorregut és el de sempre. Fa uns 3,7 km i passa per carrers cèntrics d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany. És una activitat apta per a tots els públics que té com a objectiu recaptar diners per a la lluita contra el càncer.

Aquest 2022 els participants seran rebuts per primer cop a l’arribada amb una tassa de brou. Aquest és el novè any consecutiu que se celebra l’esdeveniment (el 2020 es va fer de manera virtual). Cada any s’ha dissenyat una samarreta de color diferent, cosa que ha fet que esdevingués per a alguns objecte de col·leccionisme. Aquest cop s’ha escollit el groc fluorescent, perquè és un color lluminós i positiu.

Els organitzadors de la Caminada contra el Càncer 2022 recorden a la gent que té intenció de participar a l’acte que cal venir amb la samarreta, i recomanen dur roba d’abrigar si refresca i ulleres de sol i gorra si fa bo i, sobretot, ganes de compartir una estona fent pinya amb gent amb valors similars.