La Cambra xifra en 345 milions el cost de l’aeroport nacional

La Cambra de Comerç ha acabat els estudis de viabilitat tècnica del projecte de l’aeroport nacional, que preveu un cost de 345 milions d’euros i dona per finalitzat el seu paper de lideratge de l’estudi per posar-se a disposició de l’executiu per col·laborar en les properes fases i, si s’escau, en la construcció. Si finalment el Govern vol tirar endavant el projecte, l’aeroport nacional podria ser realitat el 2025.