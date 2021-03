La Cambra Romànica organitza la tercera edició del concurs de música

El cap de setmana del 5 i 6 de juny, l’Associació Amics del Cambra Romànica organitza la tercera edició del concurs de música de cambra, a Canillo. Després del gran èxit de l’edició passada, l’associació reprèn l’organització del mateix amb l’objectiu posat en acollir grups petits i grans de músics, oferint-los una plataforma formativa i de difusió que pugui donar un impuls a la seva carrera o als seus estudis.

Les inscripcions estaran obertes fins el dia 10 de maig. El concurs és una trobada internacional de formacions de música de cambra que pretén impulsar la pràctica musical alhora que fomenta la cultura musical i interpretativa dels més joves.

Com en les edicions passades, se celebrarà a l’Auditori del Palau de Gel d’Andorra, en dues fases: eliminatòria i final. Dissabte dia 5, grups de les categories base i avançada (menors o majors de divuit anys respectivament) competiran per passar a la final. Diumenge dia 6 al matí tindrà lloc la final de les dues categories. L’organització espera que les audicions puguin ser obertes al públic, però el compliment de les mesures sanitàries corresponents al juny marcaran la decisió final, per garantir la seguretat de les persones assistents, així com de l’organització.

Premis renovats

Vista l’experiència d’edicions passades, s’ha optat per afegir un 3r premi a la categoria avançada i ampliar la dotació econòmica de la resta. Així, el jurat atorgarà els premis dotats amb 2000 € pel primer i 1000 € pel segon i 500 € pel tercer a la categoria avançada, així com 350 € i 150 € pel primer i segon de la categoria base. A més oferirà al grup guanyador la possibilitat d’oferir un​ concert posteriorment.

El públic tindrà un paper especial, ja que podrà votar per escollir el premi del públic entre els finalistes. Es mantenen els ajuts en forma de “dietes” per facilitar la vinguda de participants més llunyans i la seva estada.

La música de cambra correspon a petits conjunts d’instruments on cada un dels músics és part d’un mateix organisme musical en el qual totes les veus tenen la mateixa importància. La paraula “cambra” sorgeix de l’italià de

càmera, per distingir aquest tipus de música, pensada per divertir i entretenir, de la música religiosa que es tocava a les esglésies. Els guanyadors de l’edició anterior – el trio Jakob – oferiran un concert al Cicle Cambra Romànica, a la tardor de 2021, juntament amb altres grups de renom que de ben segur no deixaran el públic andorrà indiferent. L’associació agraeix al Comú de Canillo i al Govern d’Andorra el seu suport, així com el suport dels socis.