La Cambra reforça el servei d’assessorament a les empreses per informar sobre les ajudes públiques

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis compta amb un servei transversal de consultoria empresarial que acompanya i ajuda a empresaris i emprenedors a resoldre tots els dubtes a l’hora de crear una empresa o societat, a més d’orientar sobre fiscalitat i la legislació andorrana que sigui d’interès per l’àmbit del negoci. A partir d’ara, també hi haurà una línia d’informació sobre les ajudes públiques, que inclouen el Govern, els comuns i altres institucions.

“Una part essencial de la nostra tasca és estar al costat de les empreses, generant contingut clar i d’interès per totes les empreses que formen part de la nostra institució”, explica Josep Maria Mas, president de la CCIS. En aquest sentit, la institució compta amb dues persones especialitzades en aquest àmbit, que atenen una mitjana de 80 consultes mensuals per resoldre dubtes majoritàriament sobre la creació d’empreses, els canvis en la legislació i altres dubtes puntuals que poden tenir els usuaris, tant nacionals com internacionals.

En les darreres setmanes, s’ha incorporat un nou servei que s’engloba dins l’assessorament a empreses. Es tracta d’una especialització en informar i divulgar les ajudes existents per part del Govern, comuns i altres institucions que estan a disposició de les empreses del país. Es tracta d’un servei que ofereix contacte directe amb l’usuari i respon a necessitats reals de les empreses del país. Així, avui dia, les principals demandes que atén el servei estan relacionades amb les mesures i ajudes derivades de la pandèmia i una informació global de les ajudes existents per a persones que acaben d’arribar al país i volen dur a terme una activitat econòmica. Així mateix, la informació relacionada amb l’emprenedoria és la que més es sol·licita.

Durant els propers mesos, s’elaborarà material a disposició per a les empreses del país que reculli les ajudes disponibles agrupades per temàtiques i per comuns, en funció de la radicació de l’empresa. Es pot demanar assessorament a jordina@ccis.ad i a lauralobon@ccis.ad, o bé contactar amb elles mitjançant el telèfon de la CCIS, 80 92 92.