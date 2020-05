La Cambra potencia la formació en línia a través d’una plataforma digital pròpia

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra ha creat una plataforma de formació virtual pròpia per incrementar les seves capacitats tècniques i oferir d’altres formats formatius per als usuaris. Es reorienta, a partir del 25 de maig, una de les seves activitats principals com és la formació. L’objectiu és donar resposta al context incert en el qual haurem de continuar la nostra activitat i per descomptat, al canvi d’hàbits i noves expectatives en l’àmbit de la formació. Malgrat les circumstàncies, l’esforç d’oferir continguts gratuïts en l’àmbit empresarial a través de webinars ha cobert l’interès de més de 4.700 persones en un total de 22 sessions que s’han dut a terme en els mesos de confinament.

La Cambra actualitza l’activitat de la formació potenciant la virtual i incrementant l’oferta formativa sense renunciar a la presencial, que es recuperarà quan es pugui dur a terme. Amb aquest objectiu, ha desenvolupat una plataforma digital pròpia per incorporar formacions tècniques de més durada que seran de pagament, amb costos molt assequibles. A priori, les formacions de 4h tindran un cost de 50 euros i les de 8 hores, de 80 euros. Es manté el patrocini en formació del BancSabadell d’Andorra, que esdevé un benefici directe per al conjunt de cursos que es programin.

Un altre fet rellevant en aquest àmbit, és la renovació de l’acord, preexistent des de fa 15 anys, amb la prestigiosa escola de negocis ESADE per incloure formacions del programa Executive Education adreçades a directius. Aquest nou enfoc de l’acord entre la Cambra i ESADE, contribuirà en gran mesura a la formació continuada dels professionals del país, permetent que no s’hagin de desplaçar fora. A través d’aquesta proposta de formació, es pretén apropar als directius d’Andorra els coneixements i la visió global de l’empresa, amb temàtiques molt específiques, així com, altres competències necessàries per millorar la direcció d’equips i la presa de decisions. En definitiva, s’ofereix una actualització en coneixements i habilitats que donin resposta, des d’una òptica integral, als canvis que es s’estan produint en l’entorn CÒVID-19.

A hores d’ara, estan programats els següents cursos d’ESADE (In On Live):

-Lideratge d’equips remots

-Gestió d’equips comercials en remot

-Claus per a la gestió de PIMES en època de crisi

Addicionalment, la Cambra ha decidit donar continuïtat a les sessions de webinars, és a dir, les sessions informatives de contingut d’interès empresarial o professional, vista la gran acceptació dels més de 4.700 assistents des del 26 de març a data d’avui.

La millora tecnològica, l’estructuració de formació en línia i el manteniment dels webinars són decisions que responen a la voluntat de la Cambra per a la millora contínua en el servei de formació i també per a la difusió de continguts gratuïts d’interès per als professionals del país.

Els usuaris habituals s’han mantingut fidels a aquest servei, però també s’ha generat un nou col·lectiu molt ampli durant el temps de confinament. En aquest sentit, la Cambra destaca la rapidesa en què les persones s’han habituat a utilitzar les plataformes de formació / comunicació online, com bé ho fa palesa la massiva assistència a les sessions realitzades. S’ha aconseguit donar a conèixer i interessar el públic amb noves temàtiques i apropar els formadors al gran públic, fet que representa una nova manera d’aprendre i de connectar amb la demanda actual.