La Cambra i l’ACA signen un acord de col·laboració en formació de pilots de drons

Josep Maria Mas, de la CCIS i Enric Tarrado, de l’ACA (CCIS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) han signat avui dimarts un acord per a col·laborar en la formació de pilot de drons (UAS) STS, així com totes aquelles formacions que se’n derivin, entre d’altres, la de radiofonista homologat.

Aquest acord, que busca fomentar el desenvolupament de les activitats relacionades amb el sector de la tecnologia de la informació i la comunicació, permetrà a la Cambra consolidar els cursos de formació per a la obtenció de la llicència de pilot de drons, que ja està oferint, a totes les empreses i administracions públiques del Principat des de l’any passat.

De fet, durant el 2022 una trentena de persones van cursar aquesta formació que ofereix la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra per a obtenir el títol de pilot de drons. Ara, amb la signatura d’aquest acord, la Cambra busca consolidar aquesta formació dins del seu programa formatiu tot aprofitant l’expertesa de l’ACA en matèria de seguretat i aplicació de normatives aeronàutiques.

En concret, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra va apostar per posar en marxa aquesta formació en pilots de drons perquè ofereix noves oportunitats econòmiques a Andorra. Els drons estan guanyant terreny en molts sectors, des de la logística fins a la fotografia aèria i la inspecció d’edificis.

També és important destacar que una formació adequada en l’ús de drons és important per a garantir una operació segura i evitar accidents. Això és especialment important en zones poblades on els drons poden representar un perill per a la seguretat de les persones i la propietat.

A més, Andorra ha adoptat normatives per a regular l’ús de drons, per a garantir la seguretat i la privacitat. La formació de pilots de drons permetrà que els usuaris estiguin al dia de les regulacions i que, així, puguin complir amb elles.

El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Josep Maria Mas, ha destacat la importància de col·laborar amb altres entitats per a “oferir als nostres afiliats i a la societat en general les eines i les competències necessàries per a aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix la tecnologia”.

Per la seva banda, el president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Tarrado, ha afegit que “aquest acord posa de manifest la importància de garantir la seguretat en l’ús de drons, i això és possible gràcies a una formació adeqüada i a l’aplicació de les normatives aeronàutiques vigents”.

Aquest acord entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i l’Automòbil Club d’Andorra reforça el compromís de l’entitat per a continuar oferint a les empreses del país una formació que permet el desenvolupament de noves eines tecnològiques i adaptada a les necessitats actuals de les empreses.