La Cambra farà un diagnòstic sobre l’eix comercial lauredià per definir les accions per millorar-lo

El Comú de Sant Julià de Lòria i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra han signat un conveni mitjançant el qual l’organització empresarial farà un treball de camp sobre l’eix comercial lauredià amb la finalitat de fer un diagnòstic i definir les accions a emprendre per millorar-lo. L’acord s’ha signat aquest dilluns al matí a l’edifici administratiu del Comú per part del cònsol major, Josep Majoral, i el president de la Cambra, Josep Maria Mas.

És el segon conveni signat per les dues institucions, després que ara fa més d’un any se n’establís un per impartir formació als comerços locals. “La voluntat de la corporació és ajudar el comerç i l’objectiu és revitalitzar la parròquia a través d’ell”, ha manifestat Majoral. Per al Comú, el cost de la feina, que durà a terme personal qualificat de la Cambra, és de 8.000 euros i la durada màxima serà d’un any, moment en el qual es presentarà el diagnòstic i les accions a emprendre.

El president de la Cambra ha explicat que “des de fa temps que estem treballant en aquestes fórmules i disposem d’un bon equip per fer actuacions com aquesta”. Mas s’ha mostrat convençut que després del treball de camp “donarem una empenta als sectors que estan patint més durant aquesta pandèmia”.

En una primera fase es farà un estudi per detectar les mancances de cada comerç per continuar fent un anàlisi de la situació i proposar les accions que caldrà aplicar per superar-les. “Penso que podem fer una bona feina per millorar l’atenció i l’afluència de gent cap al comerç que té més dificultats i potenciar-la en els altres”, ha dit Mas que ha afegit que en quatre mesos “podem disposar d’uns resultats força fidels per començar a aplicar solucions”.

Sobre la problemàtica que pateix bona part del comerç de la parròquia des de fa anys, el cònsol major ha indicat que “més enllà que la situació actual no ajuda, el comerç accessible al públic va registrant alguna baixa mentre que el nou que s’obre ho fa en pisos o bé despatxos”. En aquest sentit, Majoral ha assenyalat que “així és difícil dinamitzar la parròquia a través del comerç, encara que el que tenim clar és que el que hi ha se l’ha de cuidar”.