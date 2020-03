“La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis és molt conscient de la situació actual que Andorra està patint a causa del coronavirus i manifesta el suport incondicional i la col·laboració amb el Govern d’Andorra respecte les mesures excepcionals que s’han anat prenent en els darrers dies”, diu en un comunicat l’entitat. Ara bé, aquestes mesures, “tot i ser més que necessàries i indispensables per fer prevaldre la salut pública de la ciutadania, estan causant malauradament un impacte significatiu en l’activitat comercial, econòmica i social i es fa palesa la necessitat de garantir –en la mesura del possible- la continuïtat de molts negocis, si aquest context s’allarga en el temps”, s’afirma des de la Cambra.

Per aquests motius, Miquel Armengol, president de la Cambra, i altres representants de l’entitat, s’han reunit aquest matí amb Xavier Espot, cap de Govern, i Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa, per lliurar-los un document amb un seguit de recomanacions i propostes per a minimitzar l’impacte econòmic del Covid-19 al Principat. “El rol de la Cambra ha de ser proactiu en aquesta preocupació que comparteix amb el Govern i altres agents econòmics i socials per tal d’aportar iniciatives i ser part activa en la solució del problema”, justifica la reunió el comunicat de la Cambra.

En concret, en aquest document elaborat per la Cambra es plantegen una sèrie de consideracions relatives al neguit per certes situacions que podrien afectar alguns sectors professionals pel context actual i, d’altra banda, es fa extensiva una sèrie de mesures per pal·liar i minimitzar l’impacte econòmic. Aquestes són:

El tancament d’establiments vinculats amb els sectors de la restauració i l’hoteler pot arribar a provocar un risc social per tots aquells treballadors temporers que es puguin quedar sense allotjament. La Cambra suggereix abordar plegats el tema i preveure mesures preventives. Probablement es pot arribar a assumir una coresponsabilitat entre Empresa i Govern.

Pel que fa als pagaments de lloguers i d’hipoteques dels locals comercials i/o d’altres espais destinats a l’activitat comercial, seria convenient emprendre accions que contemplessin una flexibilitat de pagaments almenys durant el període de vigència de les mesures excepcionals.

Es proposa també l’atorgament de subvencions pel pagament del 100% de la part empresarial de la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) dels seus treballadors, per a les empreses afectades.

Que els titulars de comerços i treballadors que exerceixin una activitat per compte propi puguin demanar una subvenció del 100% de la seva cotització a la CASS.

Estudiar la possibilitat de rebre ajudes econòmiques del Govern per a garantir el pagament del 100% dels salaris, sempre i quan es pugui demostrar que el compte d’explotació no disposa de liquiditat per a fer front a les nòmines.

Estudiar la viabilitat de moratòries i d’ajornaments del pagament d’impostos, a sis mesos i sense interès, per a les empreses i treballadors per compte propi afectats. A l’igual que estudiar l’ajornament de l’IGI de les empreses afectades.

Amb relació a les línies de crèdit tous que proposa el Govern en el Decret del 14-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, la Cambra proposa que siguin a tipus 0.

Que s’autoritzi l’obertura dels quioscos o comerços de venda de periòdics i revistes, per considerar-se de primera necessitat.

També es detallen altres possibles mesures relacionades amb el tràfic mercantil:

La gran majoria d’establiments hotelers i espais de restauració disposen d’un gran estoc de mercaderies i de productes pel seu funcionament habitual. En aquests moments, aquests productes no estan tenint sortida i podrien ser retornats a les distribuïdores andorranes abans que venci el període establert del respectiu cobrament. En aquest sentit, el sector majorista es veurà afectat per aquest gran volum de mercaderies retornades, a les quals s’hi haurà d’afegir tots els estocs acumulats per a la campanya de Pasqua i que, difícilment, podran ser venuts.

Paral·lelament, es podria contemplar que després de la devolució es poguessin tornar a vendre, sempre i quan es garantís la seva traçabilitat, temperatura i altres condicionants d’higiene i de seguretat alimentària. La Cambra també considera l’opció d’establir una ampliació del període de pagament a 120 dies.

Tanmateix, si la mercaderia és de procedència espanyola o francesa es podria treballar amb Govern i les duanes respectives per a l’agilització dels tràmits i dels controls sanitaris.

En aquest àmbit, es demana que les empreses distribuïdores lliurin les mercaderies a la porta de l’establiment dels comerços i establiments per evitar riscos de contagi i garantir un procés més acurat de distribució.

Finalment, la Cambra de Comerç vol reiterar el seu agraïment al Govern d’Andorra per les mesures adoptades amb l’objectiu de protegir la salut pública de les persones i contenir així el contagi i evitar una major propagació del COVID-19.