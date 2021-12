La Cambra de Comerç proposa esmenes a la taxa turística

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra exercint la seva funció d’òrgan consultiu ha analitzat el Projecte de llei reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics i n’ha extret unes conclusions que seran traslladades aquest dimecres als representants dels grups parlamentaris que conformen la majoria parlamentària dins la Comissió Legislativa d’Economia del Consell General i també s’ha acordat amb la resta de grups parlamentaris fer-ho després de festes. Les consideracions i esmenes s’han treballat des de la Comissió de Turisme de la Cambra i els representants sectorials.

L’objectiu de les reunions previstes és exposar l’opinió de la Cambra i debatre de forma oberta i transparent el posicionament dels diferents sectors afectats en relació a la futura aplicació de la taxa. Així, els representants la Cambra encapçalats pel seu president, Josep Maria Mas, i la directora, Pilar Escaler, es reuneixen telemàticament amb la majoria parlamentària. També assistiran Ricard Vicens, vice-president de Turisme de la Cambra i Amadeu Rossell i Roser Daban com a representants dintre de l’entitat dels sectors de l’hoteleria i els allotjaments turístics, respectivament.

L’any 2020 el sector turístic es va enfrontar a una situació especialment complicada per la forta davallada del turisme arran de l’esclat de la pandèmia, que va provocar el tancament de gran part de l’oferta d’allotjament turístic i l’enfonsament de l’activitat fins a nivells mínims històrics. Aquest any 2021 els indicadors turístics -ocupació hotelera, entrada de visitants, pernoctacions, despesa turística- han millorat en relació amb el 2020 però encara es situen molt per sota dels nivells pre-pandèmia. De fet, la seva recuperació està sent més lenta en comparació amb la resta de sectors econòmics, segons argumenta en un comunicat de premsa la Cambra de Comerç.

En aquest context, “no hi ha dubte que es necessari dur a terme accions d’estímul a l’activitat turística que ajudin a impulsar i a consolidar a mitjà i llarg termini la seva recuperació”, afegeix.

Entre les diferents esmenes i consideracions que es recullen en l’informe que s’entregarà a les reunions, en opinió de la Cambra i dels sectors empresarials que representa destaquen: la voluntat de posposar l’entrada en vigor de la taxa turística fins l’1 de desembre del 2022 i la possibilitat d’establir un import mínim i lineal, amb indiferència de les estrelles de l’allotjament. A més, per tal d’afavorir la desestacionalització del turisme, el sector proposa la reducció d’aquest impost en temporada baixa i es proposa una reducció del 50% de l’Impost pel primer any d’aplicació d’aquesta Llei.

D’aquesta manera, la Cambra vol fer arribar i defensar les propostes del sector empresarial davant del Consell General, l’Administració general i altres administracions i institucions públiques.