La Cambra de Comerç organitza la jornada online sobre la transformació digital a les empreses turístiques

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis organitza la jornada online “Eines tecnològiques per a la transformació digital de les empreses turístiques” el proper 17 de juny. Aquest webinar s’emmarca dins del programa CCI PIRINEUSMED II impulsat per POCTEFA, el programa europeu de cooperació territorial entre França, Espanya i Andorra per fomentar el desenvolupament sostenible al territori fronterer.

La jornada comptarà amb dues intervencions de gairebé una hora de dos experts en la matèria. En primer lloc parlarà Laura Gil, economista i directora de transformació digital de Damm des de 2016, per fer la conferència inaugural. La següent sessió serà a càrrec d’Eduard Martin Lineros, enginyer informàtic, professor universitari i expert en innovació, i tractarà sobre innovació a través de l’emprenedoria basada en la tecnologia digital.

La jornada també inclou una segona part en format elevator pitch i B2B, per tal que es puguin presentar diversos casos d’èxit. El programa d’aquesta part de la jornada comprèn ponències amb directius i desenvolupadors de negoci de diverses empreses nacionals i internacionals relacionades amb la tecnologia aplicada al sector del turisme, majoritàriament de Catalunya i Occitània.

Entre aquestes empreses destaquen, entre altres projectes molt interessants, propostes com la modernització de l’accés a les habitacions d’hotel amb empremtes dactilar (AKILES), un software per l’administració d’equips hotelers (CHARTOK), un dispositiu per controlar el nivell de soroll dels apartaments turístics (ROOMONITOR) i circuits audiovisuals guiats per fer esport (KAMINOGUIDE).​

Aquesta jornada es podrà celebrar gràcies a la col·laboració de la Cambra amb diverses institucions internacionals, com la Cambra de Comerç de Lleida, Cambra de Comerç de Girona, CCI Pyrénées orientales i CCI Occitanie.