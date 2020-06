La Cambra de Comerç engegarà al setembre un servei de resolució de conflictes per a empreses

La contractació d’un mediador de conflictes és una pràctica cada vegada més habitual entre les empreses que volen evitar els jutjats a l’hora de resoldre una contingència. Conscients d’això, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra posarà en marxa un servei de Resolució Alternativa de Conflictes (ADR) que anirà més enllà de la mediació. Segons ha explicat a l’ANA Economia la directora de la Cambra, Pilar Escaler, “el mediador és una persona que ajuda les parts a resoldre un conflicte però que no pot assessorar o no pot donar el seu parer en aquella qüestió, i a vegades el que necessiten les parts és algú que també els ajudi”. Tal com explica la directora, “amb la pandèmia ens hem adonat que el servei de mediació s’havia d’ampliar i tenir un ventall d’opcions més elevat” per poder donar resposta a les diverses situacions que s’han acumulat durant l’aturada econòmica conseqüència de l’emergència sanitària.

Aquest projecte, que fa més d’un any està desenvolupant-se a l’entitat, tindrà una comissió pròpia i contractarà l’assessorament de mediadors externs. Escaler assegura que “estarà dirigit especialment a petites empreses i autònoms, ja que quan es tracta de grans companyies normalment es recorre a consultories especialitzades”. La Cambra encara ha de fixar les tarifes però la intenció és que ajudi a “resoldre problemes comercials entre empreses, a assessorar empreses on hi ha conflictes entre els seus socis, resoldre conflictes vinculats amb pagaments de proveïdors…”. Des de l’entitat es té la intenció de dissenyar els serveis al llarg de l’estiu amb l’objectiu de poder engegar el projecte d’arbitratge quan comenci la tardor.

Paral·lelament a aquest projecte, està previst que a mitjans de juliol la Cambra formalitzi el Tribunal d’Arbitratge laboral juntament amb el Col·legi d’Advocats, i es faci el nomenament dels càrrecs. Aquest tribunal, que permetrà resoldre problemes entre empreses que es troben sotmeses a diferents règims jurídics, més complexos amb una rapidesa superior a la judicial i sense la possibilitat de recurs. El procediment arbitral també es preveu més flexible, ja que les dues parts en conflicte podran adaptar els terminis i els procediments segons les seves necessitats.