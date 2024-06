La Cambra de Comerç celebra els seus 30 anys i homenatja les persones que han contribuït a consolidar l’entitat

Acte commemoratiu pels 30 anys de la Cambra de Comerç (CCIS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha organitzat aquest dimecres al vespre, a l’Auditori Nacional a Ordino, la celebració institucional dels seus 30 anys d’història amb un emotiu acte que ha aplegat els impulsors, promotors, caps de Govern, ministres de tutela, presidents de l’entitat i els principals representants del sector econòmic del país, que participen i han participat en la consolidació de la Cambra com a entitat defensora dels interessos de les empreses i de reconegut prestigi dins del teixit empresarial andorrà.

L’acte ha estat conduït per l’actual directora de la Cambra, Sol Rossell, i l’anterior directora de l’entitat, Pilar Escaler. Les dues han estat les mestres de cerimònia d’una celebració que ha servit per a fer un repàs dels inicis de l’entitat, el desenvolupament de la institució, la seva consolidació i projecció internacional i també, el paper que actualment té dins de la societat andorrana.

Aquesta commemoració dels 30 anys és un reconeixement a les persones que han treballat per a fer créixer la Cambra en les diferents etapes de la història d’Andorra, en la trajectòria de l’entitat al llarg d’aquestes tres dècades i en la consolidació de la institució.

La Cambra va ser creada per llei el 1993 com a “entitat de dret públic i representa i defensa els interessos generals de les empreses andorranes tot impulsant la promoció econòmica sota la tutela del ministeri adscrit al Registre de Comerç”.

El cens de la Cambra aglutina un total de 10.147 registres de comerç que representen més del 85% del PIB nacional. Entre les principals funcions de l’entitat, la Cambra treballa per a millorar l’activitat de les empreses des de diferents àmbits. Ja sigui a través de dur a terme actuacions d’interès general que contribueixin a l’impuls de l’activitat econòmica i, també, de l’exercici de les seves competències així com la consolidació d’òrgan consultiu de les administracions públiques.





Els inicis. Un reconeixement als impulsors i promotors

Els inicis de la Cambra es remunten al 1947. Va ser després de la Segona Guerra Mundial quan es va començar a parlar a Andorra de la creació de la Cambra. Una idea que es va plantejar en dues ocasions, el 1954 i el 1962, però en ambdues vegades va quedar en suspens. Després, ja el 1982 es va tornar a posar sobre la taula amb l’objectiu de potenciar una societat comercial i turística integrada en la política andorrana.





D’aquesta manera, l’acte també ha servit com a homenatge als impulsors i promotors:

Càndid Riba, Francesc Saludes, Jordi Marquet, Josep Vidal, Enric Palmitjavila, Pere Fiñana, Josep Antón Ribes, Antoni Puigdellívol, Josep Claverol, Antoni Crespo, Joan Bringué, Andreu Armengol, Júlia Bonet, Higini Cierco, Ramón Lacueva, Joan Albert Montané, Jean Louis Pérez, Everest Vilaginés i Anna Mari Zamora. Totes aquestes persones van estar estretament vinculades a la creació de la Llei de la Cambra.

Un paper cabdal també van tenir els membres de la primera Comissió Legislativa del Consell General: Josep Garrallà (president), Miquel Armengol (secretari), Pere Altimir, Gabriel Dallerès, Andreu Gaspà, Antoni Jordi i Rosa Mari Mandicó amb l’assessorament de l’expert català Lluís Solà, de la Cambra de Comerç de Barcelona i dels juristes Ramon Villeró i Miquel Ángel Canturri que van donar suport en tot el procés de creació.





Repàs a la trajectòria de l’entitat amb els presidents

Tots els presidents de la Cambra, Jordi Marquet, Francesc Pallàs, Marc Pantebre, Miquel Armengol i l’actual president, Josep Maria Mas han estat uns altres dels protagonistes de l’acte ja que, tots ells han estat i encara són un reflex del lideratge d’una entitat que ha guanyat prestigi i reputació al llarg d’aquests anys d’història.

Un dels moments més emotius ha estat l’homenatge a Pilar Escaler, directora de la Cambra durant 30 anys i per tant, una persona que ha dedicat gairebé tota la seva vida professional a contribuir a fer de la Cambra la institució que és en l’actualitat.

En la seva intervenció, l’actual president la Cambra, Josep Maria Mas, ha agraït el suport institucional dels caps de Govern i dels ministres de tutela en aquests 30 anys tot destacant també la neutralitat i la independència com a valors propis de la Cambra.

Mas també ha fet èmfasi en la voluntat de diàleg amb les institucions públiques del país per a tirar endavant els projectes econòmics i reptes de futur que Andorra haurà d’afrontar en els propers anys. Mas ha destacat que “la nostra voluntat per als anys venidors és disposar d’una Cambra accessible i propera a tothom, i des d’aquí, continuarem estant a la disposició dels empresaris del país i de totes les institucions que promoguin l’activitat econòmica”.

La contribució de la Cambra en la promoció econòmica del país és cabdal i de fet, l’entitat continuarà apostant per reforçar el vincle amb les empreses andorranes sent més accessible i més propera, a part de fer d’enllaç per a alinear els esforços per a afrontar els desafiaments de país. I Mas ha afegit: “tenen el nostre compromís de continuar vetllant per la dinamització econòmica i el progrés des d’un model de gestió basat en la col·laboració públicoprivada, el diàleg i el consens”.

A part d’això, Mas ha agraït als membres del Comitè, el Ple i l’equip de la Cambra la feina feta, el treball i el compromís per representar l’entitat i consolidar la institució dins del teixit econòmic andorrà.

El cap de govern, Xavier Espot, ha clos l’acte de celebració dels 30 anys de la Cambra amb un parlament adreçat als assistents als jardins de la Casa Museu Areny-Plandolit.