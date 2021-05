La Cambra apropa la tecnologia 5G a les empreses retail

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra torna a col·laborar amb MWCapital per oferir als empresaris del país una formació online en l’àmbit del 5G i la seva aplicació al retail. Aquesta jornada, que es realitza des de fa anys en el marc de la dinamització de l’economia andorrana com a objectiu prioritari de la Cambra, pren especial rellevància en el context actual, en el qual molts negocis del país s’hauran de reactivar i reestructurar per sortir endavant. ” Volem continuar estant al costat de les empreses andorranes i fomentar el seu desenvolupament, posant l’èmfasi en la transformació digital “, explica Miquel Armengol, president de la CCIS. “Andorra ha estat tradicionalment un país en el qual el comerç ha estat un eix vertebrador de l’economia i hem de treballar per mantenir-nos com a referents en l’experiència del client i la innovació en aquest sector”.

El 5G és la tecnologia que permet augmentar la velocitat de connexió, reduir el temps d’espera de resposta de la web i maximitzar els número de dispositius que poden estar connectats alhora. Es tracta de la cinquena generació de xarxes mòbils que coneixem, després de la xarxa 1G, que només permetia parlar per telèfon, la introducció dels missatges de text amb el 2G, la connexió a Internet amb el 3G, i la reproducció de vídeos en directe i la realitat augmentada com algunes de les novetats de la darrera xarxa.

En el cas del 5G, una de les aplicacions que ofereix és la possibilitat de connectar dispositius intel·ligents, com electrodomèstics o vehicles, i que transmetin informació en directe a través d’Internet. ​ Aplicat al sector del retail, l’ús del 5G com a tecnologia revulsiva podria comportar la consulta en temps real de l’stock disponible, l’aparició de complements adaptats en funció de la peça de roba escollida i, en línies general, l’aportació d’una experiència de compra molt satisfactòria basada en la immediatesa i la disponibilitat d’informació.

5G Barcelona és una iniciativa publico-privada que treballa per posicionar Barcelona i Catalunya com un entorn innovador i obert per a la validació i adopció de tecnologies i aplicacions 5G en un entorn de vida real. La iniciativa crea sinergies dins de l’ecosistema 5G i ofereix una infraestructura experimental per provar, crear prototips i implementar noves solucions digitals a la ciutat.

5G Barcelona vol estimular i consolidar la innovació ja existent a Barcelona i Catalunya, ajudar a atreure inversió estrangera, impulsar noves empreses tecnològiques i generar una indústria completa al voltant de la tecnologia 5G.

La iniciativa està impulsada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Mobile World Capital Barcelona, i2CAT, CTTC, Atos i la UPC. 5G Barcelona organitza aquests workshops involucrant els principals actors de l’economia per identificar i construir nous casos d’ús basats en la tecnologia 5G, tot fomentant el desenvolupament d’iniciatives en diferents àmbits i sectors. Aquests tallers es realitzen com a formació específica dins de cada empresa, però també s’organitzen formacions sectorials per temàtiques potencialment afins a aquesta tecnologia i als serveis que es puguin desenvolupar, com és el cas del retail a Andorra.

Les sessions consten de dues parts: la primera, de tipus formatiu, on es donen a conèixer les característiques de la tecnologia 5G i alguns projectes pilots rellevants, i una segona on, mitjançant metodologies de Design Thinking, s’exploren nous casos d’ús amb 5G.