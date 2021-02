La cadena hotelera de Leo Messi, ben posicionada per comprar l’Hotel Canut

La cadena d’hotels MiM, propietat del jugador del FC Barcelona, Leo Messi, i que gestiona Majestic Hotel Group, està molt ben posicionada per comprar l’Hotel Canut d’Escaldes-Engordany. L’establiment és un dels clàssics del país i feia temps que estava a la venda. Això sí, la propietat assegura que encara no hi ha cap operació de compra tancada.