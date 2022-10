La Burillada Nacional evidencia el poc compromís d’alguns vers el medi ambient

Cap a mig matí els voluntaris han iniciat el recorregut per diversos punts del país. Han estat suficients pocs minuts per a comprovar el poc compromís d’alguns amb la preservació mediambiental.

Cada cop augmenta la consciència dels efectes nocius dels plàstics, però no de l’alta toxicitat dels més de 5 bilions, de burilles que són llançades cada any al món. L’acció d’aquest dissabte, organitzada per les entitats Rafales Edén Andorra i Andorra Solidària, va encaminada a pal·liar aquesta falta d’informació.

Sònia Figueras de l’entitat d’Andorra Solidària explica que hi ha poca conscienciació respecte al medi ambient i els efectes produïts sobre les persones. “No ens adonem dels efectes que té la burilla en el medi ambient, no simplement en el nostre medi, sinó també al mar, i els efectes que té en nosaltres mateixos.”

Cap al migdia s’ha fet una primera parada, al bell mig d’Escaldes-Engordany, i ja es podia comprovar després de poc més d’una hora de recollida la gran quantitat de burilles que diàriament es llancen a terra. I, això, només en un tram concret de l’avinguda Carlemany.

Els organitzadors preparen per a la fira d’Andorra la Vella un taller on s’explicarà els efectes d’aquestes deixalles en el medi natural.