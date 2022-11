La bronquiolitis encara no dona peu a l’alarma segons els pediatres

La temporada de la bronquiolitis ha arribat. Ara per ara, la incidència no és alarmant, i tampoc s’ha vist un augment en les últimes setmanes, com sí que ha passat en països veïns, però preveuen que l’evolució de la malaltia vagi en aquesta línia. Així ho afirma el cap de pediatria, Dr. Josep Estrada: “Preveiem un augment de casos en les properes setmanes; de fet, habitualment ja acostuma a ser així.”

Tot i això, volen enviar un missatge de tranquil·litat. La bronquiolitis és una infecció de les vies respiratòries que afecta sobretot els menors de dos anys, especialment els que estan en els primers sis mesos de vida. La simptomatologia és molt semblant a qualsevol altre virus respiratori en infants, i per això es pot confondre fàcilment amb un refredat o la grip. Però, com la podem diferenciar?

“Quan aquests símptomes no són només de refredat, de mucositat i tos, sinó que hi ha una afectació del nen que fa que tingui una dificultat per a respirar”, explica el doctor, i afegeix: “També, la podem detectar en casos en què aquesta respiració dificultosa faci que el nen es cansi i deixi de menjar.“

I què podem fer per a prevenir-la? “Una de les mesures preventives més important és fer un rentat de mans freqüents després de manipular secrecions”, per a evitar transmetre-la.

Una altra mesura de prevenció és que els nadons malalts no vagin a les escoles bressol per a evitar l’augment d’incidència, i així també poder garantir una assistència mèdica adequada.